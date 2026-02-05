Σοκαριστική καραμπόλα σημειώθηκε στα Χανιά και συγκεκριμένα στον ΒΟΑΚ, στον κόμβο του Πλατανιά, με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Τρία αυτοκίνητα ενεπλάκησαν στο τροχαίο. Η σύγκρουση όπως φαίνεται και στις εικόνες που ακολουθούν ήταν σφοδρή και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα μια γυναίκα επιβάτης και όχι οδηγός, όπως είχαν αναφέρει οι πρώτες πληροφορίες.

Στον τόπο του δυστυχήματος έφτασε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό της άτυχης γυναίκας από τα συντρίμμια, η Τροχαία ΒΟΑΚ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ακολουθούν φωτογραφίες: