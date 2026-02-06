Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των αρμόδιων αρχών για την πολύνεκρη έκρηξη και τη φωτιά στο εργοστάσιο της «Βιολάντα», ένα δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα και κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες. Τα πρώτα ευρήματα φωτίζουν κρίσιμες παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας, ενώ παράλληλα αναζητούνται ευθύνες σε διοικητικό και τεχνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόοδος των εργασιών διερεύνησης παρουσιάζει καθυστερήσεις, καθώς εξακολουθεί να εντοπίζεται διαρροή στον χώρο. Οι ειδικοί έχουν ήδη επιβεβαιώσει ότι υπήρχε διάτρηση σε τουλάχιστον δύο σημεία των σωληνώσεων που μετέφεραν προπάνιο από τις επίγειες δεξαμενές προς το υπόγειο, ενώ διαρροή διαπιστώθηκε και σε σημείο σύνδεσης σωλήνων. Το αέριο φαίνεται πως συγκεντρώθηκε στο υπόγειο, όπου λειτουργούσε αυτόματη ηλεκτρονική αντλία απάντλησης υδάτων.

Εκτιμάται ότι από εκεί προκλήθηκε ο σπινθήρας που οδήγησε στην έκρηξη και τη φωτιά.

Τεχνικοί πραγματογνώμονες επισημαίνουν τρεις βασικές αστοχίες. Δεν είχε τοποθετηθεί μετρητής πίεσης που θα μπορούσε να ανιχνεύσει εγκαίρως πτώση πίεσης και να ενεργοποιήσει συναγερμό. Απουσίαζε σύστημα ανίχνευσης διαρροής αερίου.

Ο τρόπος κατασκευής και τοποθέτησης των σωληνώσεων ευνοούσε ηλεκτροχημική διάβρωση, γεγονός που αύξανε δραματικά τον κίνδυνο διάτρησης με την πάροδο του χρόνου.

Παράλληλα, ερωτήματα εγείρονται για τη συχνότητα και την επάρκεια των ελέγχων από την Επιθεώρηση Εργασίας, καθώς η τελευταία καταγεγραμμένη παρουσία της υπηρεσίας στον χώρο φέρεται να ήταν το καλοκαίρι, σε περίοδο έντονου καύσωνα.

Την ίδια ώρα, κλιμάκια της ΔΑΕΕ πραγματοποίησαν εφόδους στην κατοικία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης, στα γραφεία και το λογιστήριο της εταιρείας, καθώς και στο σπίτι του τεχνικού ασφαλείας. Κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, εξοπλισμός και έγγραφα που θεωρείται ότι συνδέονται με την υπόθεση. Το υλικό θα εξεταστεί διεξοδικά και θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, η οποία έχει δώσει εντολή για εκτεταμένη διερεύνηση, προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύψουν.