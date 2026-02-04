Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στα Τρίκαλα, στο ύψος των διοδίων του Λόγγου, με όχημα στο οποίο επέβαιναν τέσσερις μοναχοί της Ιεράς Μονής Ιβήρων του Αγίου Όρους.

Οι τέσσερις μοναχοί είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους από την Αθήνα με προορισμό τα Μετέωρα, όπου στο παρελθόν ένας εκ των τεσσάρων είχε μονάσει. Κατά τη διαδρομή και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα κατά το οποίο τραυματίστηκαν και οι τέσσερις επιβαίνοντες.

Ο ένας μοναχός έχει ήδη διακομιστεί και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας σύμφωνα με το trikalaola.gr, φέροντας κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με την κατάστασή του να απαιτεί αυξημένη ιατρική παρακολούθηση.

Οι άλλοι τρεις μοναχοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Τρικάλων, όπου νοσηλεύονται εκτός κινδύνου στη χειρουργική κλινική.