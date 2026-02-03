Στο σημερινό του σκίτσο, ο Αρκάς, εκτός από την καθιερωμένη του «καλημέρα», «στήνει» και μια παρτίδα σκακιού όπου δύο πιόνια ανταλλάσσουν ύβρεις -όχι πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά μέσα από οθόνες, σε διαδικτυακή αντιπαράθεση.

«Ψόφα, γελοίο μαύρο γίδι!», λέει το λευκό πιόνι.

«Ξυδάκι, ηλίθιε άσπρε σανοφάγε», απαντά το μαύρο.

Μέσα σε δύο ατάκες, ο σκιτσογράφος σχολιάζει τη σύγχρονη δημόσια συζήτηση στα social media: δύο πλευρές κλεισμένες στα στρατόπεδά τους, χωρίς ουσιαστικό διάλογο ή κατανόηση, αλλά με περίσσια σιγουριά και επιθετικότητα.

Τα πιόνια -τα πιο αδύναμα κομμάτια της σκακιέρας- μιλούν σαν να είναι πρωταγωνιστές. Δεν καθορίζουν την εξέλιξη του παιχνιδιού, όμως συμπεριφέρονται σαν να κατέχουν την απόλυτη αλήθεια. Ο απέναντι δεν είναι συνομιλητής, αλλά εχθρός προς χλεύη.

Ο Αρκάς δεν σατιρίζει το σκάκι, αλλά τη συμπεριφορά της κοινωνίας στον ψηφιακό δημόσιο χώρο: έναν λόγο που συχνά εκφυλίζεται σε ανταλλαγή προσβολών, όπου η ένταση αντικαθιστά το επιχείρημα.

Και τελικά, το πιο ειρωνικό στοιχείο του σκίτσου είναι ότι, όσο τα «πιόνια» καβγαδίζουν πίσω από τις οθόνες τους, η παρτίδα συνεχίζεται πάνω από τα κεφάλια τους.