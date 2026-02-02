Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από επιχειρήσεις για το νέο πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), το οποίο συνδυάζει πλήρως επιδοτούμενη απασχόληση και κατάρτιση για ανέργους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Με τη νέα Δημόσια Πρόσκληση, δίνεται η δυνατότητα στους ωφελούμενους να ξεκινήσουν άμεσα εργασία σε επιχείρηση, παράλληλα με την παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών (υπάλληλος γραφείου ή πωλητής), με ευέλικτο τρόπο (διά ζώσης ή σύγχρονη/ασύγχρονη τηλεκατάρτιση).

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν:

λαμβάνουν 100% επιδότηση μισθού και ασφαλιστικών εισφορών για 12 μήνες,

έχουν συνολικό όφελος: 1.118 ευρώ τον μήνα/13.416 ευρώ τον χρόνο ανά εργαζόμενο,

προσλαμβάνουν ανέργους όλων των ειδικοτήτων και

δεν δεσμεύονται για διατήρηση προσωπικού, μετά τη λήξη του προγράμματος.

Υποβολή αιτήσεων

Αίτηση συμμετοχής επιχειρήσεων εδώ.

Αίτηση συμμετοχής ωφελουμένων εδώ.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων και την εξάντληση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού.

Η διαδικασία είναι η εξής:

υποβολή αίτησης από την επιχείρηση, υπόδειξη ανέργων από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, επιλογή υποψηφίου από την επιχείρηση, παράλληλη απασχόληση και παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης εκτός ωραρίου εργασίας, με την ολοκλήρωση και πιστοποίηση της κατάρτισης, ο ωφελούμενος λαμβάνει 400 ευρώ εκπαιδευτικό επίδομα. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το πρόγραμμα ενισχύει την απασχόληση, την αναβάθμιση δεξιοτήτων και τη στήριξη των επιχειρήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.