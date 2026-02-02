Σε στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας προχωρά η ΠΟΕΔΗΝ την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα των μισθών στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Με κεντρικό αίτημα την έκδοση απόφασης για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, οι εργαζόμενοι σε ΕΣΥ, Πρόνοια και ΕΚΑΒ συγκεντρώνονται στις 12.30 μ.μ. στο ΣτΕ, προειδοποιώντας για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των υπηρεσιών λόγω χαμηλών αμοιβών, μαζικών παραιτήσεων και αδυναμίας στελέχωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ:

Η ΠΟΕΔΗΝ προκηρύσσει στάση εργασίας την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026, από τις 12:00 έως τις 15:00, και καλεί σε συγκέντρωση στις 12:30 μμ στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), με βασικό αίτημα την έκδοση απόφασης για τον 13ο και 14ο μισθό.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι οι νέοι επαγγελματίες Υγείας που εισέρχονται στην αγορά εργασίας στρέφονται προς το εξωτερικό ή τον ιδιωτικό τομέα, ενώ εργαζόμενοι παραιτούνται μαζικά λόγω χαμηλών αμοιβών. Παράλληλα, σημειώνει πως σε κάθε νέα προκήρυξη παρατηρείται «ανακύκλωση» του υπηρετούντος προσωπικού.

Η ΠΟΕΔΗΝ αποδίδει την απαξίωση του ΕΣΥ, της Πρόνοιας και του ΕΚΑΒ ως χώρων εργασίας στις χαμηλές αμοιβές, υποστηρίζοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις διαμορφώνονται σε επίπεδα χαμηλότερα ακόμη και από τον κατώτατο μισθό ανειδίκευτου εργάτη.

Με αιτήματα:

Αυξήσεις μισθών και ωρομισθίου

Ένταξη στα ΒΑΕ

Μονιμοποίηση συμβασιούχων

Επαρκή στελέχωση και χρηματοδότηση

Η Ομοσπονδία καλεί σε μαζική και δυναμική συμμετοχή στη στάση εργασίας και στη συγκέντρωση στο ΣτΕ.