Από τα δυτικά της χώρας αρχίζει η σημαντική επιδείνωση του καιρού, η οποία τις πρωινές ώρες της Κυριακής αναμένεται να επεκταθεί και στην Αττική.

Πελοπόννησος, Θεσσαλία, Αιγαίο, Κρήτη και Στερεά Ελλάδα τίθενται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και περνούν στο «κόκκινο», καθώς αναμένεται η έλευση ενός ιδιαίτερα επικίνδυνου βαρομετρικού χαμηλού, το οποίο θα συνοδεύεται από θυελλώδεις κυκλωνικούς ανέμους και έντονα καιρικά φαινόμενα.

Το συγκεκριμένο σύστημα θα ενισχύεται διαρκώς, αντλώντας μεγάλες ποσότητες υγρασίας από τη Μεσόγειο, γεγονός που θα οδηγήσει στην εκδήλωση τοπικά πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων. Η πορεία του χαμηλού θα ξεκινήσει από το Ιόνιο, θα επηρεάσει την Πελοπόννησο και στη συνέχεια θα κινηθεί προς το Αιγαίο.

«Στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατούν συνθήκες θύελλας, θα φτάσουμε την Κυριακή τα 9 με 10 Μποφόρ» επισημαίνει η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

«Ειδικά στη Θεσσαλία και στη Μαγνησία θα βρέχει αδιάκοπα για σχεδόν 24 ώρες με κίνδυνο πλημμυρών» τονίζει χαρακτηριστικά.

Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται και στην Αττική, η οποία επίσης περνά στο «κόκκινο», με έντονες καταιγίδες από τις μεταμεσονύχτιες ώρες έως και το πρωί της Κυριακής. Το Λεκανοπέδιο βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση, καθώς τους τελευταίους τρεις μήνες έχει δεχτεί βροχοπτώσεις που αντιστοιχούν σε ποσότητα νερού ενός ολόκληρου έτους.

Αναλυτικά η πρόγνωση για σήμερα Σάββατο

Κατά τόπους βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάνουν έως και τα 6 Μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, θα επικρατούν κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, ενώ βροχοπτώσεις και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τη Μακεδονία και τα δυτικά τμήματα της Θράκης, όπου τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα και ασθενή. Από τις μεσημβρινές ώρες αναμένονται τοπικές βροχές στο Βόρειο Ιόνιο και στην Ήπειρο, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν στο υπόλοιπο Ιόνιο, στη Δυτική Στερεά και στη Δυτική Πελοπόννησο. Παράλληλα, αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικής σκόνης στην Κρήτη και στο Νότιο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -3 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 14, στη Θεσσαλία από 2 έως 14, στην Ήπειρο από 3 έως 13, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 5 έως 16, στα νησιά του Ιονίου από 8 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 9 έως 14, στις Κυκλάδες από 11 έως 16, στα Δωδεκάνησα από 10 έως 16 και στην Κρήτη από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από δυτικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 Μποφόρ, ωστόσο από τις απογευματινές ώρες θα στραφούν σε νοτιοανατολικούς, με ένταση 3 έως 5 Μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις, ενώ βροχές και πιθανώς καταιγίδες θα σημειωθούν έως τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ, για να στραφούν από το πρωί έως το απόγευμα σε δυτικούς, με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης θα επικρατήσουν νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως προς το τέλος του εικοσιτετραώρου. Οι άνεμοι θα είναι μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ, ενώ προς το τέλος της ημέρας θα στραφούν σε ανατολικούς 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.