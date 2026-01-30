Εκατοντάδες είναι τα σχόλια στα social media για την πρωτότυπη αλλά και κάπως μακάβρια βασιλόπιτα που έκοψε το Κοιμητήριο Ρόδου. Όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, η βασιλόπιτα είναι φτιαγμένη σε σχέδιο νεκροταφείου και έχει επάνω της λευκές ταφόπλακες, ενώ ένα χέρι σε μεταλλικό χρώμα μοιάζει να βγαίνει από το χώμα, θυμίζοντας σκηνή από ταινία τρόμου.

Η φωτογραφία ανέβηκε στον λογαριασμό του Κοιμητηρίου Ρόδου στο Facebook και έγινε θέμα συζήτησης σε όλη την πλατφόρμα. Συνήθως στην κοπή της βασιλόπιτας επιθυμία όλων είναι να τύχουν το φλουρί. Η συγκεκριμένη πίτα όμως δημιουργεί ίσως τα αντίθετα συναισθήματα. Αυτή η πρωτότυπη βασιλόπιτα, τραβά την προσοχή ακριβώς επειδή είναι κάθε άλλο παρά συμβατική και συνηθισμένη.

Το κείμενο που συνόδευσε την ανάρτηση είχε γιορτινές νότες αλλά δεν σχολίαζε καθόλου το πρωτότυπο της ιδέας. «Με ιδιαίτερη χαρά πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας 2026 του Κοιμητηρίου Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, της Αντιδημάρχου Ματίνας Γιαννέλη, της Προέδρου Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου κ. Σουσάνας Καρδούλια, του κ. Γιώργου Καστέλα εκπροσώπου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου. Την πίτα μας την ευλόγησε ο Αιδεσιμότατος Φιλόθεος Κάλφας».

Στη συνέχεια, η ανάρτηση ευχαριστούσε όσους στήριξαν τη διοργάνωση και έκλεινε με την καθιερωμένη ευχή. «Ευχόμαστε το 2026 να είναι μια χρονιά με υγεία, δύναμη και συνεργασία για όλους».