Νωρίτερα σήμερα το απόγευμα της Παρασκευής, το κέντρο της Άμεσης Δράσης αντιμετώπισε σοβαρό τεχνικό πρόβλημα, με αποτέλεσμα η γραμμή «100» να τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας και οι πολίτες να μην μπορούν να επικοινωνήσουν με το κοινό.

Ήδη έχει ξεκινήσει έρευνα για να εντοπιστεί η αιτία του προβλήματος, που είχε ως αποτέλεσμα για περισσότερα από 20 λεπτά να μείνει εκτός λειτουργίας το κέντρο της Άμεσης Δράσης στην Αττική.

Κατά τη διάρκεια της βλάβης, η ΕΛΑΣ είχε καλέσει τους πολίτες που βρίσκονταν σε κατάσταση ανάγκης να χρησιμοποιούν τον ευρωπαϊκό αριθμό 112, ο οποίος παρέμεινε πλήρως λειτουργικός και προσβάσιμος από όλα τα κινητά και σταθερά τηλέφωνα, ακόμη και χωρίς κάρτα SIM ή σήμα παρόχου.

Οι τεχνικές υπηρεσίες εργάστηκαν για την αποκατάσταση της βλάβης, και πλέον η λειτουργία της γραμμής 100 έχει επανέλθει κανονικά. Οι πολίτες μπορούν πλέον να επικοινωνούν ξανά απευθείας με την Άμεση Δράση μέσω του παραδοσιακού αριθμού.