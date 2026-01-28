Ένα νέο υποστηρικτικό πλαίσιο που έρχεται να απαντήσει στις πραγματικές ανάγκες της Κοινωνίας των Πολιτών παρουσιάστηκε από την ActionAid και αφορά την υποστήριξη και χρηματοδότηση ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ σε 50 Οργανώσεις. Το έργο «GROW», με συνολικό προϋπολογισμό 3,1 εκατομμύρια ευρώ, δημιουργεί έναν πυρήνα συνεργασίας, παρέχει τεχνογνωσία, υποστήριξη και ανάπτυξη και βοηθά τους οργανισμούς να διευρύνουν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο.

Η παρουσίαση του έργου «GROW» πραγματοποιήθηκε σε εκδήλωση στο Stelios Foundation Conference Hall όπου έδωσαν το «παρών» εκπρόσωποι θεσμών, κοινωφελών ιδρυμάτων και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, ενώ μήνυμα απέστειλε και η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, αλλά και ο Charles De Chefdebien, Project Adviser της EACEA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το έργο GROW αφορά τους πυλώνες της καταπολέμησης της φτώχειας και του αποκλεισμού, την ενίσχυση της συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.

Στο μήνυμά της, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τόνισε ότι «ως πολιτεία, στεκόμαστε δίπλα στην προσπάθεια αυτή, γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα» και συμπλήρωσε: «Η ActionAid έχει αποδείξει πως δεν παρατηρεί από απόσταση. Συνεργάζεται με τοπικές οργανώσεις, ακούει και δημιουργεί. Το έργο GROW έρχεται να ενδυναμώσει, να δώσει εργαλεία, να δώσει πόρους και να δώσει γνώσεις σε οργανώσεις που σηκώνουν πολύ μεγάλο φορτίο με λίγα μέσα».

Από την πλευρά της, η γενική διευθύντρια της ActionAid στην Ελλάδα, Εύα Πολυζωγοπούλου, δήλωσε: «Στοχεύοντας στην ενίσχυση, τη δικτύωση και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, το GROW έρχεται να σηματοδοτήσει τη νέα σελίδα της ActionAid στην Ελλάδα και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον κοινωφελή τομέα στη χώρα. Ζούμε σε μια εποχή πολλαπλών αλλαγών και η Κοινωνία των Πολιτών καλείται να υπερασπιστεί τα κεκτημένα της και να προσφέρει απαντήσεις. Αυτό θα γίνει με κοινή δράση και συμπόρευση και αυτό γίνεται μέσα από τέτοια έργα».

Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στις θεματικές συζητήσεις που πλαισίωσαν την εκδήλωση, φέρνοντας στο ίδιο τραπέζι κοινωφελή ιδρύματα, θεσμούς και Οργανώσεις, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και τη διερεύνηση συνεργειών. Οι συζητήσεις ανέδειξαν την ανάγκη για ισχυρότερες συνεργασίες, βιώσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και ένα σταθερό πλαίσιο ενδυνάμωσης της Κοινωνίας των Πολιτών, ώστε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις. Συγκεκριμένα:

για τα ζητήματα καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού τοποθετήθηκαν οι Ιωάννα Περτσινίδου (Γιατροί Χωρίς Σύνορα), Ξένια Τακτικού (Ίδρυμα Αντώνιος & Ιωάννης Αγγελικούσης), Μαριλύν Πολένα (SolidarityNow), Μαριανέλλα Κλώκα (Ελληνικό Δίκτυο Καταπολέμησης της Φτώχειας), Αναστασία Σιδερά (Σύμβουλος Διαχείρισης Σταδιοδρομίας της ActionAid), Κατερίνα Νταλάκα (Ωφελούμενη ActionAid)

για τα ζητήματα συμπεριληπτικής εκπαίδευσης τοποθετήθηκαν οι Γκέλη Αρώνη (Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου), Ιλεάνα Βασδέκη (Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά & Νέους), Μαρία Δημοπούλου (Σύμβουλος Κλιματικής Εκπαίδευσης), Δέσποινα Καρδογέρου (Συντονίστρια Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ActionAid), Κατερίνα Ματιάτου (Διευθύντρια Ανάπτυξης της ActionAid)

για τα ζητήματα ενεργού νεανικής πολιτειότητας τοποθετήθηκαν οι Μυρτώ Ξανθοπούλου (Σύμβουλος Στρατηγικής για τη Φιλανθρωπία και την Κοινωνία των Πολιτών), Σπυρίδων Δουκάκης (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής), Θεώνη Κουφονικολάκου (Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω), Μιχάλης Πρίντζος (The Hellenic Initiative), Μαρία Παπαευθυμίου (Μέλος Κέντρου Νέων ActionAid), Στέφανος Καρακώστας (Youth Council on Pollinators, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη και τη φιλοξενία του Stelios Foundation. Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία υποβολής προτάσεων και τα κριτήρια επιλογής των τριών προτεραιοτήτων στο GROW | ActionAid.