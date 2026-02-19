Στη σύλληψη ενός 36χρονου υπηκόου Γεωργίας, ο οποίος φέρεται να είχε διαπράξει σειρά διαρρήξεων σε κατοικίες στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Ο άνδρας συνελήφθη το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας, τη στιγμή που αποπειράθηκε να παραβιάσει την πόρτα διαμερίσματος στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε προηγηθεί ακόμη μία απόπειρα διάρρηξης σε διαμέρισμα της ίδιας πολυκατοικίας.

Από την έρευνα που ακολούθησε, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμαριάς διαπίστωσαν ότι ο 36χρονος, το διάστημα από τον Μάιο του 2025 έως και τον Φεβρουάριο του 2026, φέρεται να διέπραξε εννέα διακεκριμένες κλοπές και διαρρήξεις κατοικιών, εκ των οποίων η μία σε απόπειρα, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Καλαμαριάς.

Η λεία του περιλαμβάνει περίπου 1.600 ευρώ σε μετρητά, 114 χρυσές λίρες Αγγλίας, κοσμήματα, τιμαλφή, ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, καθώς και προσωπικά αντικείμενα, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 155.000 ευρώ.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, ένα κινητό τηλέφωνο, κάρτες SIM εταιρειών κινητής τηλεφωνίας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 1.330 ευρώ και 20 δολαρίων ΗΠΑ, τα οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 36χρονος διέμενε παράνομα στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης έξι μηνών για παραβίαση δικαστικής απόφασης.

Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται για τυχόν εμπλοκή του και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.