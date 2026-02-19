Επιστήμονες χτύπησαν το καμπανάκι για την επώδυνη τροπική νόσο τσικουνγκούνια, που μπορεί πλέον να μεταδοθεί από κουνούπια στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Σύμφωνα με τη νέα επιστημονική μελέτη, οι λοιμώξεις από τον ιό είναι πλέον δυνατές για περισσότερους από έξι μήνες τον χρόνο στην Ισπανία, την Ελλάδα και άλλες χώρες της νότιας Ευρώπης.

Τι είναι, όμως, ο τσικουνγκούνια; «Είναι ένας ιός γνωστός από το 1952. Αναφέρεται στις τροπικές χώρες. Πρωτοξεκίνησε στην Τανζανία. Μεταδίδεται από δύο είδη κουνουπιών, γι’ αυτό έχουμε αρχίσει και φοβόμαστε και επειδή έχουμε αυτή τη σημαντική κλιματική αλλαγή, ποτέ δεν θα πιστεύαμε ότι αυτοί οι ιοί από τις τροπικές χώρες θα έρχονταν στην Ευρώπη», τόνισε σε δηλώσεις της η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος της Εταιρείας Παθολογίας Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ίδια, ο ιός αυτός μεταδίδεται από τα κουνούπια και από άνθρωπο σε άνθρωπο και δημιουργεί έντονους πόνους στις αρθρώσεις. Οι πόνοι αυτοί μπορεί να είναι για έξι μήνες, για έναν χρόνο. Ο άνθρωπος που έχει αυτή τη νόσο υποφέρει πάρα πολύ.

«Δεν μεταδίδεται από σταγονίδια, είναι μόνο από δύο είδη κουνουπιών», ξεκαθάρισε η κ. Παγώνη στο Mega.

«Τα συμπτώματα, οι δυνατοί πόνοι στις αρθρώσεις δηλαδή που εμφανίζονται στο 50% των ασθενών, μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αυτό που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί είναι οι επιπλοκές, οι οποίες μπορεί να είναι σπάνιες, αλλά δεν παύουν να είναι επιπλοκές. Είναι στο κεντρικό νευρικό, που κάνουν εγκεφαλίτιδα, στην καρδιά… Αυτά φοβόμαστε», ανέφερε ακόμη.

Όπως εξήγησε, «στην Ελλάδα είχαμε τα τελευταία κρούσματα το 2023. Το 2022 είχαμε ένα στην Ελλάδα. Η Γαλλία το 2022 είχε 800 κρούσματα και η Ιταλία είχε αρκετά. Έτσι έχουμε αρχίσει πλέον και είμαστε περισσότερο προσεκτικοί. Δηλαδή, επειδή υπάρχουν ταξιδιώτες, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί».

Υπάρχουν εμβόλια, είναι πανάκριβα και ακόμη είναι στα αρχικά στάδια. Είμαστε σε αναμονή όσον αφορά τα εμβόλια, σύμφωνα με την κ. Παγώνη.

«Πιστεύω ότι στην Ελλάδα δεν θα έχουμε περιστατικά. Προσέχουμε όσο μπορούμε περισσότερο, δεν χρειάζεται πανικός. Προσέχουμε να μην είμαστε σε μέρη όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, να φοράμε ένα μακρυμάνικο σε τέτοιες περιοχές», είπε ακόμη.

Όσο για το αν μπορείς να ξεχωρίσεις το τσίμπημα από το κουνούπι, εξήγησε πως «δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις, δεν έχουν διαφορά τα τσιμπήματα».