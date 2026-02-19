Στην τρίτη ημέρα της απεργιακής τους κινητοποίησης βρίσκονται τα ταξί, με τους αυτοκινητιστές να κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους ενάντια στην κυβερνητική πολιτική.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν αρχικά στα γραφεία του ΣΑΤΑ στην οδό Μάρνη και αυτή την ώρα πραγματοποιούν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

«Αγώνας ζωής» και αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία

Από τα μεγάφωνα της συγκέντρωσης, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, έδωσε το σύνθημα της συνέχειας, χαρακτηρίζοντας την κινητοποίηση ως έναν «αγώνα ζωής» που πλέον έχει γίνει αντιληπτός από το σύνολο του κλάδου. Ο κ. Λυμπερόπουλος εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του αρμόδιου Υπουργού κ. Κυρανάκη, υποστηρίζοντας ότι δεν υπηρετεί τη χώρα και τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών. Παράλληλα, έθεσε ένα νέο αίτημα προς το πολιτικό σύστημα, ζητώντας να διεξαχθεί ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για τα επίμαχα νομοσχέδια, ώστε να εκτεθεί ο κάθε βουλευτής και να φανεί ποιος στηρίζει τον κλάδο και ποιος τάσσεται εναντίον του.

Η φωνή των νέων οδηγών

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Χρήστος, εκλεγμένο μέλος στο διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου Οδηγών Ταξί Αττικής, εξήγησε τη σοβαρότητα της κατάστασης, τονίζοντας ότι τα προβλήματα έχουν πλέον διογκωθεί επικίνδυνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση, η παραχώρηση του μεταφορικού έργου στα ιδιωτικά αυτοκίνητα (ΙΧ) και η υπέρογκη φορολογία αποτελούν ζητήματα που δεν επιδέχονται καμία περαιτέρω αναβολή.

Παράλληλα, απηύθυνε κάλεσμα ειδικά προς τους νεότερους συναδέλφους του να επιδείξουν ανυποχώρητο κλίμα, συνδέοντας τον αγώνα των ταξί με τις ευρύτερες κοινωνικές κινητοποιήσεις. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, η πολιτική της κυβέρνησης στρέφεται συνολικά ενάντια στην κοινωνία, επηρεάζοντας εξίσου την αγροτιά και τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους.