Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους εκτυλίχθηκε το πρωί της Πέμπτης δημόσια αντιπαράθεση, ανάμεσα στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, και τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, Θύμιο Λυμπερόπουλο, με τις εκατέρωθεν αιχμές να κυριαρχούν στη συζήτηση.

Η σύγκρουση κλιμακώθηκε όταν ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στις επανειλημμένες, όπως είπε, άκαρπες συναντήσεις με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ, κάνοντας λόγο για «τέσσερα ραντεβού με τον κ. Λυμπερόπουλο που έχουν αποβεί άκαρπα». Στη συνέχεια εξαπέλυσε δριμύ κατηγορητήριο, χαρακτηρίζοντάς τον «τραμπούκο» που, όπως υποστήριξε, «απειλεί με βιαιοπραγίες όσους συναδέλφους του δεν θέλουν να απεργήσουν».

«Ο κ. Λυμπερόπουλος είναι τραμπούκος που δεν θέλει λύσεις, θέλει θόρυβο για τον εαυτό του, έχει πολιτικές βλέψεις, δεν εκπροσωπεί τον έντιμο οδηγό ταξί» ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι «αυτοί οι οδηγοί ταξί που δεν θέλουν να κάνουν απεργία τους απειλούν οι τραμπούκοι του Λυμπερόπουλου με βιαιοπραγίες».

Η απάντηση από την πλευρά του Θύμιου Λυμπερόπουλου ήρθε μέσω τηλεφωνικής παρέμβασης, με τον πρόεδρο του ΣΑΤΑ να περνά στην αντεπίθεση. «Με αυτά που βγαίνει και λέει εκθέτει την κυβέρνηση και τον εαυτό του. Είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να απαντήσει τα πραγματικά προβλήματα. Νόμισε ότι επειδή ελέγχει ένα μικρό μέρος συνδικαλιστών, ότι ο κλάδος πειθαρχεί σε όποιους ότι θα επιβάλει νόμους διδακτορικούς που θα εξυπηρετήσουν ιδιώτες» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας στο ίδιο ύφος, ο κ. Λυμπερόπουλος υποστήριξε ότι «Ο κ. Κυρανάκης αντί για το συμφέρον της κοινωνίας που πρέπει να έχει δημοσίας χρήσης αυτοκίνητα και όχι αυτοκίνητα ιδιωτικών εταιρειών, είναι ο δικηγόρος των ιδιωτικής χρήσεως», με τον αναπληρωτή υπουργό να απαντά άμεσα: «θέλει να κάνει θόρυβο και συκοφαντεί. Τους οδηγούς ταξί εκπροσωπείτε ή τους ιδιοκτήτες επιχειρηματίες κ. Λυμπερόπουλε;»

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ επέμεινε στην κριτική του για το νομοθετικό πλαίσιο, λέγοντας ότι «Ο νόμος που κατεβάζει είναι γραμμένος και ραμμένος που στηρίζει τα συμφέροντα των ενοικιαζόμενων ΙΧ εις βάρος της κοινωνίας και του κλάδου», αποφεύγοντας ωστόσο να απαντήσει στο ερώτημα του κ. Κυρανάκη «ποιο άρθρο συγκεκριμένα;».

Στην ίδια γραμμή, ο κ. Λυμπερόπουλος επανήλθε στο θέμα της ηλεκτροκίνησης, υποστηρίζοντας ότι «τα συμφέροντα για τα ηλεκτροκίνητα που εκπροσωπεί είναι για τις μεγάλες εταιρείες και πουθενά σε καμία χώρα της Ευρώπη δεν προβλέπεται υποχρεωτικότητα σε αυτά τα αυτοκίνητα», με τον αναπληρωτή υπουργό να απαντά ότι στη Γερμανία τα ηλεκτρικά ταξί φτάνουν το 30%.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε όταν ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ εξαπέλυσε βαρείς χαρακτηρισμούς, δηλώνοντας: «Είσαι δημόσιος ψεύτης. Όταν λέει υποχρεωτικό, εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα. Από προχθές μαζί σας δεν μιλάω, μας διώξατε από το γραφείο. Μας είπατε όποιος δεν συμφωνεί να αλλάξει επάγγελμα, ούτε ο Παπαδόπουλος δεν το έχει πει αυτό, ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος». Παράλληλα ισχυρίστηκε ότι «πουθενά δεν υπάρχει ποινικό μητρώο για ένα πλημμέλημα ή πταίσμα. Ο οδηγός στην ΕΘΕΛ με τι μητρώο προσλαμβάνεται;», με τον κ. Κυρανάκη να απαντά ότι «έχουμε τον κ. Λυμπερόπουλο που ζητάει να οδηγούν ταξί όσοι έχουν καταδικαστεί για ξυλοδαρμό».

Στη συνέχεια, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αναφέρθηκε στο ιστορικό των επαφών τους, λέγοντας ότι «όταν ανέλαβα, ο κ. Λυμπερόπουλος ζητούσε κάθε μέρα συνάντηση και από το γραφείο μου του είπαν ότι έχουμε ζητήματα επείγοντα με τον σιδηρόδρομο. Αυτό δεν το σεβάστηκε ούτε το σέβεται».

Νωρίτερα, ο κ. Κυρανάκης είχε παρουσιάσει τη θέση του υπουργείου αναφορικά με τα αιτήματα του κλάδου, επισημαίνοντας πως «όταν ανέλαβα μου έφεραν κατάλογο με 10 αιτήματα για τα ταξί. Τα περισσότερα, τα 6 στα 10 είτε έχουν ικανοποιηθεί είτε δρομολογούνται». Όπως ξεκαθάρισε, «Δεν συμφωνούμε στην αύξηση κομίστρου που ζητούν, δεν συμφωνούμε στο να επιτρέπεται ανανέωση άδειας για όσους έχουν ποινικό μητρώο, δεν συμφωνούμε στην ελεύθερη κίνηση στη λεωφορειολωρίδα αλλά στην αποβίβαση-επιβίβαση».

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι «εξαιρούμε από την υποχρέωση ηλεκτροκίνησης όσους είναι 62 και άνω», ενώ πρόσθεσε πως «οι τζίροι των ταξιτζήδων από όταν βάλαμε περισσότερα αλκοτέστ, έχουν αυξηθεί». Όπως ανέφερε, βρίσκεται σε συζήτηση με τους οδηγούς «μήπως μπει ένα λογικό πλαφόν για ενοικίαση ταξί», σημειώνοντας ότι «Η άδεια ταξί έχει τώρα μεγαλύτερη αξία μεταπώλησης από το 2019».

Κλείνοντας, προανήγγειλε ελέγχους από την ΑΑΔΕ, δηλώνοντας ότι «θα ξεκινήσει σαφάρι η ΑΑΔΕ για τις αγοραπωλησίες αδειών ταξί γιατί λένε ότι τις πουλάνε 5.000-6.000 ευρώ ενώ σε ιστοσελίδες βλέπουμε ότι οι τιμές είναι 120.000 και 150.000 ευρώ».