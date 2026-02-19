Σοβαρές ζημιές έχει προκαλέσει στο εμβληματικό Canal D’ Amour, στην Κέρκυρα, η διάβρωση, εντείνοντας την ανησυχία κατοίκων και επαγγελματιών της περιοχής.

Όπως καταγγέλλουν, η θάλασσα «τρώει» κάθε χρόνο ολοένα και μεγαλύτερο τμήμα της ακτογραμμής, όμως φέτος η κατάσταση φαίνεται να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η διάβρωση έχει φτάσει πλέον πολύ κοντά σε επιχειρήσεις, ενώ σε ορισμένα σημεία έχει ήδη παρασύρει τμήματα εγκαταστάσεων, θέτοντας σε κίνδυνο ξενοδοχεία και καταστήματα εστίασης.

Επαγγελματίες της περιοχής επισημαίνουν ότι εδώ και τουλάχιστον 10 χρόνια ζητούν την υλοποίηση έργου, προκειμένου να περιοριστεί ο κυματισμός και να προστατευτεί το τμήμα του καναλιού που έχει απομείνει.

Ο ξενοδόχος Σπύρος Αυλωνίτης δηλώνει ότι τα τελευταία δέκα χρόνια οι επιχειρηματίες παρακολουθούν το ίδιο σκηνικό, τονίζοντας πως τα ακραία καιρικά φαινόμενα επιδείνωσαν μια ήδη επιβαρυμένη κατάσταση, λόγω της έλλειψης παρεμβάσεων.

Όπως ανέφερε, στο ΕΡΤnews, ο κ. Αυλωνίτης, «τα τελευταία 10 χρόνια είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να κατηγορήσουμε τα καιρικά φαινόμενα για την ανεπάρκεια αυτή. Τα καιρικά φαινόμενα ήρθαν και αποτελείωσαν το έργο, το οποίο δεν έγινε ποτέ. Εδώ και 10 χρόνια, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου. Δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, βουλευτές, υπουργοί έχουν περάσει από δω, έχουν δει το μέρος, έχουν υποσχεθεί αλλαγές, έχουν υποσχεθεί παρεμβάσεις μικρές και μεγάλες, όπου στο τέλος δεν έγινε τίποτα και ήρθαμε στη σημερινή κατάσταση».

Παράλληλα, εκφράζονται φόβοι για τη φετινή τουριστική σεζόν, καθώς ορισμένοι επιχειρηματίες εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν τους πρώτους μήνες, επικαλούμενοι λόγους ασφάλειας. Οι κρατήσεις, όπως αναφέρουν, βασίζονται στην εικόνα και τα αξιοθέατα του νησιού, με τις παραλίες να αποτελούν βασικό πόλο έλξης για τους επισκέπτες.