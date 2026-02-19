Μια απρόσμενη εμφάνιση συνέβη στο στάδιο «Μονουμεντάλ» του Μπουένος Άιρες, όπου 80.000 θεατές παρακολούθησαν τη συναυλία του Bad Bunny, προκαλώντας φρενίτιδα στα social media.

Η Γουάντα Νάρα, πρώην σύζυγος του Μάουρο Ικάρντι, ανέβηκε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της τρίτης συναυλίας του Πορτορικανού σούπερ σταρ στην Αργεντινή, κλέβοντας τις εντυπώσεις. Συμμετείχε στην εκτέλεση της μεγάλης επιτυχίας «Titì me preguntò», ενός τραγουδιού που ο Bad Bunny είχε παρουσιάσει πρόσφατα και στο Super Bowl.

Bad Bunny, Arjantin’de sahne aldı; konseri Wanda Nara yanında izledi. pic.twitter.com/r5TDFyuFNc — Daily Magazin (@daily_magazin) February 17, 2026

Με urban ντύσιμο, η Νάρα χόρεψε και τραγούδησε δίπλα στον Bad Bunny, με τη χημεία τους να είναι αμέσως εμφανής στο κοινό, το οποίο την αποθέωσε. Τα βίντεο από τη συνύπαρξή τους εξαπλώθηκαν στα social media μέσα σε λίγα λεπτά.

Η εμφάνιση της Νάρα αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη, καθώς δεν είχε ανακοινωθεί εκ των προτέρων, σε αντίθεση με άλλους καλεσμένους των προηγούμενων ημερών, όπως η σύντροφος του Ροντρίγκο Ντε Πολ και άλλοι αστέρες της ποπ σκηνής της Αργεντινής. Τα στιγμιότυπα που πλημμύρισαν το TikTok, το X και το Instagram δείχνουν τη 39χρονη να απολαμβάνει τη στιγμή, να τραγουδά μαζί με τον κόσμο και να παρασύρεται από τον ρυθμό.