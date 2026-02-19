Τραγική κατάληξη φαίνεται πως είχε η εξαφάνιση του 26χρονου Αλέξη Σακελλίων, ο οποίος αγνοούνταν από τις 14 Φεβρουαρίου, όταν τα ίχνη του χάθηκαν από την περιοχή της Γλυφάδας.

Το πρωί της Πέμπτης 19 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε μια σορός στον Ισθμό της Κορίνθου.

Υπενθυμίζεται ότι για την εξαφάνισή του είχε εκδοθεί missing alert από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» την Τετάρτη. Σύμφωνα με την οργάνωση, τα ίχνη του νεαρού είχαν χαθεί το απόγευμα του Σαββάτου 14 Φεβρουαρίου από τη Γλυφάδα.

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, λιμενικοί ανέσυραν μία σορό άνδρα στον Ισθμό της Κορίνθου. Δεδομένης της εξαφάνισης του 26χρονου, οι Αρχές προσπαθούν να ταυτοποιήσουν τη σορό, η διαδικασία της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται πράγματι για τον Αλέξη Σακελλίων.

Σημειώνεται ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων του έγινε κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι η ζωή του ενδέχεται να βρισκόταν σε κίνδυνο.