Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, συνεχίζει να ξεχωρίζει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με κορυφαίες ομάδες να παρακολουθούν στενά τις επιδόσεις του. Ετσι, οι πιθανότητες να παραμείνει στο Βέλγιο και τη νέα σεζόν είναι περιορισμένες.

Ομάδες όπως η Μπάγερν, η Νάπολι, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η Άρσεναλ, η Τσέλσι τον έχουν στη λίστα τους και ο τεχνικός διευθυντής του συλλόγου παραδέχθηκε ότι οι πιθανότητες να παραμείνει στον σύλλογο είναι περιορισμένες.

«Το ταλέντο του ήταν πάντοτε εμφανές. Στα 18 του χρόνια, ο Κος έχει ήδη τη δυνατότητα να ηγηθεί της ομάδας. Η φυσική του κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά και αυτό αποτυπώνεται και στα δεδομένα των ειδικών μας», τόνισε ο Ντιμίτρι ντε Κοντέ. Ο Καρέτσας είναι δεσμευμένος με συμβόλαιο έως το 2029 και η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η μεταγραφή του το επόμενο καλοκαίρι φαντάζει ως ένα από τα πιο καυτά θέματα της φετινής μεταγραφικής περιόδου στην Ευρώπη.