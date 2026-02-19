Νέο συμπληρωματικό πόρισμα, με κεντρικό πρόσωπο τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της Κρήτης, Μύρωνα Χιλετζάκη, που έχει προφυλακιστεί για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, διαβίβασε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης.

Τα νέα στοιχεία αφορούν στην περίοδο 2019-2023, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι από τον έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή, προέκυψε ότι είτε δεν υπέβαλε δηλώσεις πόθεν έσχες ή σε κάποιες περιπτώσεις υπέβαλε ανακριβείς δηλώσεις.

Η περιουσία που εμφανίζεται να απέκρυψε ο ελεγχόμενος φέρεται να ανέρχεται συνολικά σε 8 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο της έρευνας της Αρχής βρέθηκαν και τα περιουσιακά στοιχεία της συζύγου του συνδικαλιστή, η οποία ελέγχθηκε για δύο έτη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της περιουσίας που φέρεται ότι είχε αποκρύψει ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ.

Τα νέα στοιχεία μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ηρακλείου Κρήτης για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ενώ παράλληλα ο φάκελος διαβιβάζεται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό προστίμου από τα αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία.