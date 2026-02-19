Μεγάλη ένταση επικράτησε έξω από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με τον ίδιο να καταγγέλλει πως κινδύνευσε η σωματική του ακεραιότητα. Στα όσα συνέβησαν αναφέρθηκε στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αναφέροντας ότι «τα επεισόδια αυτά προκλήθηκαν από συγκεκριμένους συνδικαλιστές του ΑΝΤΑΡΣΥΑ».

«Αυτές οι νοσηρές μειοψηφίες όταν βλέπουν να γίνεται κάτι καλό στον τομέα της υγείας, πάνε εκεί με μόνο στόχο την μπαχαλοποίηση της διαδικασίας, τις εντάσεις, τα επεισόδια και την προβοκάτσια.

Το μόνο που κάνουν είναι να μας πεισμώνουν και να προχωράμε με καλύτερους ρυθμούς. Όταν κάποιοι προκαλούν εντάσεις και επεισόδια, θα αντιδρούμε όπως προβλέπει ο νόμος. Η δράση προβλέπει την αντίδραση του νόμου», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στην ενημέρωσή του και σε μια σειρά από άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, όπως ο ΟΠΕΚΑ, σχολιάζοντας: «Σκεφτείτε τι θα γινόταν αν η πρωταγωνίστρια ήταν όχι απλά μέλος της ΝΔ, αλλά σημαίνον στέλεχος. Θα είχε πάει ο κ. Ανδρουλάκης στη Βουλή, θα είχαν εκφωνηθεί πύρινοι λόγοι και θα προσπαθούσαν να συνδέσουν ένα πρόσωπο με ένα κόμμα. Εμείς δεν θα το κάνουμε. Οι όποιες ευθύνες υπάρχουν αφορούν τα πρόσωπα αυτά και όχι συνολικά το ΠΑΣΟΚ».

Για το «νομιμότητα παντού» σχολίασε: «Δεν υπάρχει κυβέρνηση στον κόσμο που να έχει μαγικό ραβδί και να μετατρέπει τους παράνομους σε πολίτες που σέβονται το νόμο. Δουλειά των κυβερνήσεων είναι να έχουν την πολιτική βούληση αλλά και να λειτουργούν οι μηχανισμοί και όλες οι υποθέσεις διαφθοράς να οδηγούνται στη δικαιοσύνη.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν πιστώνεται στα θετικά μας, αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που το νομιμότητα παντού εφαρμόζεται. Στο θέμα του ΟΠΕΚΑ όλα λειτούργησαν όπως έπρεπε, υποδειγματικά».

Για την κριτική του ΠΑΣΟΚ για την επιλογή Στουρνάρα να δώσει συνέντευξη στην Ομάδα Αλήθειας παρατήρησε πως «αν ψάχνει κάποιος ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να δει πως έχει μεταλλαχθεί το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, θα ακούσει αυτό που είπε ο εκπρόσωπός του για τον κ. Στουρνάρα. Αντί να σχοληθεί με το δάσος, ασχολήθηκε με το δέντρο. Ο κ. Στουρνάρας δεν έκανε μια απλή συνέντευξη αλλά είπε ανατριχιαστικά πράγματα. Και αντί να ασχοληθεί με αυτά, το ΠΑΣΟΚ ασχολείται με το που έδωσε τη συνέντευξη στην Ομάδα Αλήθειας.

Το ΠΑΣΟΚ που ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και είχε βάλει πλάτη για την Ελλάδα, αντί να ζητήσει το λόγο από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον κ. Τσίπρα για όσα είπε ο διοικητής της ΤτΕ, τα βάζει με τον κ. Στουρνάρα και το κάνει γιατί ονειρεύεται την προοδευτική διακυβέρνηση».

Για τον Ευάγγελο Βενιζέλο είπε: «Εμείς δεν συνομιλήσαμε ποτέ με εκείνους που οδήγησαν τη χώρα στον δρόμο της άτακτης χρεοκοπίας, ούτε συμπλεύσαμε με την πρώην πρόεδρο της Βουλής, ούτε μιλήσαμε για χαμένα βαγόνια. Είναι ξεκάθαρη η μετατόπιση από το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη.

Είναι φως φανάρι το ποιο κόμμα έχει μεταλλαχθεί. Εμείς δεν πιστεύουμε στο “λεφτά υπάρχουν” ούτε στο «δώστα όλα».

Για τον δημοσιογράφο της ΕΡΤ, Κώστα Παπαχλιμίντζο, και το επεισόδιο στον «αέρα» με τον Άδωνι Γεωργιάδη ανέφερε ότι «ο δημοσιογράφος μπορεί να ρωτάει ό,τι θέλει και όπως θέλει. Αυτό είναι δεδομένο και δεν αμφισβητείται. Ο κ. Γεωργιάδης αμύνεται σε μια διαμάχη την οποία ούτε επέλεξε ούτε προκάλεσε. Είναι πολύ επικίνδυνος ο δρόμος της εξίσωσης του θύτη με το θύμα. Ο κ. Παπαχλιμίτζος κάνει πολύ καλά τη δουλειά του. Ο κ. Γεωργιάδης με την κα Κωνσταντοπούλου δεν τσακώνονται. Τον προσέβαλε χυδαία ενώ δεν ήταν καν στη Βουλή με επαναλαμβανόμενο τρόπο και απίστευτους χαρακτηρισμούς και εκείνος υπερασπίστηκε τον εαυτό του.

Τέλος, για την Τουρκία και το υπουργείο Άμυνας είπε: «Η Ελλάδα έχει μια ενεργητική πολιτική και ασκεί τα δικαιώματά της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το σέβεται παγίως. Τελεία».