Σε κίνηση αυτοπροστασίας και πολιτικής ευθιξίας προχώρησε η Αναστασία Χατζηδάκη, ζητώντας με επιστολή της την προσωρινή αναστολή της κομματικής της ιδιότητας, εν μέσω δημοσιευμάτων που τη φέρουν να σχετίζεται με την υπόθεση του ΟΠΕΚΑ. Το αίτημα απευθύνθηκε προς τον γραμματέα της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, Ανδρέα Σπυρόπουλο.

Στο περιεχόμενο της επιστολής της, η κ. Χατζηδάκη ξεκαθαρίζει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει γνώση για οποιοδήποτε πόρισμα ή κατηγορία εις βάρος της, ενώ υπογραμμίζει πως ουδέποτε έχει κληθεί από αρμόδια αρχή να δώσει εξηγήσεις. Σύμφωνα με την ίδια, δηλώνει πρόθυμη να συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές, παρέχοντας κάθε στοιχείο ή διευκρίνιση που ενδεχομένως της ζητηθεί.

Μετά την παραλαβή της επιστολής, ο κ. Σπυρόπουλος προχώρησε άμεσα στην εκκίνηση των προβλεπόμενων κομματικών διαδικασιών για την αναστολή της ιδιότητας της κ. Χατζηδάκη ως μέλους, έως ότου ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης και αποσαφηνιστούν πλήρως όλα τα δεδομένα.

Αναλυτικά, η δήλωση της κ. Αναστασίας Χατζηδάκη έχει ως εξής:

«Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναπαράγουν το δελτίο τύπου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τον συστημικό έλεγχο που διενεργήθηκε στον ΟΠΕΚΑ, δηλώνω τα εξής:

Μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει γνώση οποιουδήποτε πορίσματος ή κατηγορίας σε βάρος μου, ούτε έχω κληθεί από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή για παροχή εξηγήσεων.

Κατά την άσκηση των υπηρεσιακών μου καθηκόντων ενήργησα με πλήρη συναίσθηση ευθύνης και σε όλη τη διάρκεια της δημοσιοϋπαλληλικής μου πορείας υπηρέτησα με εντιμότητα και διαφάνεια.

Δηλώνω ότι βρίσκομαι απολύτως στη διάθεση κάθε αρμόδιας αρχής για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή στοιχείου ζητηθεί και καλωσορίζω κάθε θεσμικό έλεγχο, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως τα πραγματικά δεδομένα.

Για λόγους προσωπικής και πολιτικής ευθιξίας, και προκειμένου να μην δημιουργείται οποιαδήποτε σκιά ή παρερμηνεία, ζήτησα την αναστολή της ιδιότητάς μου ως απλού μέλους του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έως την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

«Ο Γραμματέας της ΚΠΕ, Ανδρέας Σπυρόπουλος, μετά την επιστολή που έλαβε από το μέλος του ΠΑΣΟΚ, Αναστασία Χατζηδάκη, κινεί τις διαδικασίες για την αναστολή της κομματικής της ιδιότητας έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση».