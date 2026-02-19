Η Τουρκία εξέφρασε την έντονη αντίθεσή της την Πέμπτη στις «μονομερείς», όπως τις χαρακτήρισε, ενέργειες της Ελλάδας για τον εντοπισμό υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης. Η Άγκυρα στρέφεται κατά των ερευνών που πραγματοποιεί η κοινοπραξία της αμερικανικής Chevron, ισχυριζόμενη ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο και οι κανόνες καλής γειτονίας.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την υπογραφή συμφωνιών τη Δευτέρα, με τις οποίες η αμερικανική εταιρεία απέκτησε το δικαίωμα ερευνών για φυσικό αέριο στα ανοικτά της νότιας Ελλάδας, ενισχύοντας την παρουσία των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Αντιτιθέμεθα σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα, η οποία επιχειρείται κατά παράβαση του Μνημονίου που υπογράψαμε το 2019 με τη Λιβύη για τις θαλάσσιες ζώνες», δήλωσε εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας.

Παρόλο που η Τουρκία παραδέχεται, σύμφωνα με το Reuters, ότι οι συγκεκριμένες έρευνες δεν επηρεάζουν άμεσα τη δική της υφαλοκρηπίδα, υποστηρίζει ότι παραβιάζουν τη «θαλάσσια δικαιοδοσία» της Λιβύης, όπως εκείνη τη δήλωσε στον ΟΗΕ τον Μάιο του 2025.

Μάλιστα, η Άγκυρα διεμήνυσε ότι «συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις αρχές της Λιβύης ώστε να λάβουν μέτρα κατά των μονομερών και παράνομων ενεργειών της Ελλάδας». Η συμφωνία του 2019 μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης καθόρισε θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο, τα οποία όμως η Ελλάδα απέρριψε, καθώς αγνοούσαν την ύπαρξη της Κρήτης ανάμεσα στις ακτές των δύο χωρών.

Η πρόσφατη συμφωνία με τη Chevron διπλασιάζει τη θαλάσσια έκταση της Ελλάδας που είναι διαθέσιμη για έρευνα. Πρόκειται για τη δεύτερη συμφωνία μέσα σε λίγους μήνες στην οποία εμπλέκεται αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να απεξαρτηθεί από τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου και οι ΗΠΑ στοχεύουν να καλύψουν αυτό το κενό.