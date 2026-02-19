Η Λίντσεϊ και ο Κρεγκ Φόρμαν, ένα ζευγάρι Βρετανών από το ανατολικό Σάσεξ, καταδικάστηκαν σε 10 χρόνια φυλάκιση στο Ιράν, έπειτα από κράτηση 400 ημερών στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης, γνωστή ως μία από τις πιο σκληρές του Ιράν. Το ζευγάρι, και οι δύο περίπου 50 ετών, συνελήφθησαν στις 3 Ιανουαρίου 2025 κατά τη διάρκεια ταξιδιού με μοτοσικλέτα και αντιμετωπίζει κατηγορίες για κατασκοπεία, τις οποίες αρνούνται και οι δύο κατηγορηματικά.

Οι Φόρμαν κρατούνταν σε ξεχωριστά τμήματα της φυλακής Εβίν, όπου σύμφωνα με αναφορές προηγούμενων κρατουμένων επικρατούν άθλιες συνθήκες. Η 43χρονη Μαρζιέ Αμιριζάντε που πέρασε 259 ημέρες στην Εβίν, περιέγραψε ότι αντιμετωπιζόταν σαν ζώο και ότι τα γεύματά της ήταν γεμάτα μύγες.

Οι Φόρμαν εμφανίστηκαν ενώπιον του Ισλαμικού Επαναστατικού Δικαστηρίου τον Οκτώβριο του 2025 σε μια ακροαματική διαδικασία που διήρκεσε μόλις τρεις ώρες, χωρίς να τους επιτραπεί να παρουσιάσουν υπεράσπιση. Τα αιτήματα για εγγύηση έχουν αγνοηθεί, ενώ η οικογένεια αναφέρει ότι το ζευγάρι χάνει συνεχώς βάρος λόγω περιορισμένης διατροφής που περιορίζεται σε «ρύζι και λίπος».

Ο Τζο Μπένετ, γιος της Λίντσεϊ Φόρμαν, δήλωσε σήμερα στο ITV News ότι η οικογένεια είναι «βαθιά προβληματισμένη» για το ζευγάρι. Περιέγραψε τη ζωή τους πίσω από τα κάγκελα ως «απελπιστική», με καθημερινή έκθεση σε «βρομιά, τρωκτικά και βία». Τον προηγούμενο μήνα, η οικογένεια εξέφρασε εκ νέου ανησυχία για την ασφάλειά τους, εν μέσω της φονικής καταστολής διαδηλωτών στο Ιράν. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της καταστολής.

Η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών, Ιβέτ Κούπερ, καταδίκασε την ποινή ως «εντελώς εξοργιστική και απολύτως αδικαιολόγητη» και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις προσπάθειες για την ασφαλή επιστροφή τους στη Βρετανία.

Ο Τζο Μπένετ δήλωσε, σύμφωνα με τη Sun: «Η μητέρα μου και ο Κρεγκ είναι δύο αθώοι Βρετανοί πολίτες που έχουν βρεθεί εγκλωβισμένοι σε όλο αυτό. Προέχει η ασφάλειά τους και η άμεση επιστροφή τους στο σπίτι, με οποιονδήποτε τρόπο αυτό καταστεί δυνατό».