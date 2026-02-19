Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουάσιγκτον κλιμακώνει τη στρατιωτική παρουσία της στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, συγκεντρώνοντας μια πρωτοφανή στρατιωτική ισχύ σε απόσταση αναπνοής από το Ιράν – μια «αρμάδα», όπως τη χαρακτήρισε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ.

Σύμφωνα με επίσημες πηγές, ο Λευκός Οίκος βρίσκεται πλέον προ κρίσιμων αποφάσεων, εξετάζοντας το ενδεχόμενο στρατιωτικού πλήγματος ακόμα και εντός του Σαββατοκύριακου. Ωστόσο, σε αντίθεση με τις κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ-Ισραήλ κατά ιρανικών πυρηνικών στόχων τον περασμένο Ιούνιο, οι τωρινοί στρατηγικοί στόχοι του Αμερικανού προέδρου παραμένουν ασαφείς.

Ο αμερικανικός στόλος στην περιοχή περιλαμβάνει το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, το οποίο συνοδεύεται από τρία πολεμικά πλοία εξοπλισμένα με πυραύλους Tomahawk και προηγμένα συστήματα αεράμυνας. Πρόκειται για τα ίδια πλοία που συμμετείχαν στο πλήγμα κατά δύο ιρανικών πυρηνικών υποδομών τον περασμένο Ιούνιο.

Τα stealth μαχητικά F-35 και τα επιθετικά αεροσκάφη F/A-18 του αεροπλανοφόρου βρίσκονται ήδη σε απόσταση βολής από δεκάδες στόχους εντός της ιρανικής επικράτειας, αναμένοντας το «πράσινο φως» από την Ουάσιγκτον.

”Where the U.S. Is Building Up Military Force Near Iran”https://t.co/1zGzfuLN6R

Source: New York Times pic.twitter.com/IwaKdsyKa1 — Magnus Ranstorp (@MagnusRanstorp) February 19, 2026

Παράλληλα, σε μια κίνηση που κλιμακώνει κατακόρυφα την ένταση, δόθηκε εντολή για την ανάπτυξη και δεύτερης ομάδας κρούσης στην περιοχή. Αυτή περιλαμβάνει το πλέον εξελιγμένο αεροπλανοφόρο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, το U.S.S. Gerald R. Ford, συνοδευόμενο από τρία αντιτορπιλικά. Σύμφωνα με πηγές του Ναυτικού, ο συνολικός αριθμός των αντιτορπιλικών στην ευρύτερη περιοχή ανέρχεται πλέον σε 13.

Κεντρικό ρόλο στον επιχειρησιακό σχεδιασμό φαίνεται να κατέχει η αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην ανατολική Ιορδανία. Από τα μέσα Ιανουαρίου έως τα μέσα Φεβρουαρίου, κατέφθασαν εκεί δύο κύματα επιθετικών αεροσκαφών, ανεβάζοντας τον αριθμό τους σχεδόν στα 30.

Η βάση ενισχύθηκε επίσης με τέσσερα αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου για την παρεμβολή ραντάρ και επικοινωνιών, ενώ δορυφορικές φωτογραφίες της 30ής Ιανουαρίου επιβεβαιώνουν την παρουσία τουλάχιστον πέντε drones τύπου MQ-9 Reaper.

Δεδομένα πτήσεων και δορυφορικές λήψεις καταδεικνύουν μια ευρύτερη κινητοποίηση, που περιλαμβάνει αεροσκάφη ανεφοδιασμού και αναγνωριστικά με υπερσύγχρονους αισθητήρες. Δεκάδες αεροσκάφη μεταφοράς καυσίμων και φορτίου έχουν μετασταθμεύσει από τις ΗΠΑ σε βάσεις σε όλη την Ευρώπη, προκειμένου να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη τροφοδοσία των δυνάμεων στη Μέση Ανατολή.

Ταυτόχρονα, το Πεντάγωνο έχει αναπτύξει πρόσθετες συστοιχίες Patriot και συστήματα THAAD για την προστασία των περίπου 30.000 έως 40.000 Αμερικανών στρατιωτών από πιθανά ιρανικά αντίποινα με πυραύλους μικρού και μέσου βεληνεκούς.

Τέλος, σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας βρίσκονται, σύμφωνα με τους New York Times, και τα στρατηγικά βομβαρδιστικά μεγάλου βεληνεκούς που εδρεύουν στις ΗΠΑ, μετά το σχετικό αίτημα του προέδρου Τραμπ για τη διαμόρφωση εναλλακτικών σχεδίων αντίδρασης στην καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν.