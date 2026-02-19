Βαρύ παραμένει το πένθος σε Λάρισα, Τύρναβο και Ρέθυμνο για τον αιφνίδιο θάνατο του 28χρονου εκπαιδευτικού Θοδωρή Ζαμπόγια, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στην Κρήτη.

Ο νεαρός αναπληρωτής δάσκαλος, με καταγωγή από τη Λάρισα, δεν είχε δώσει σημεία ζωής για αρκετές ώρες την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου και δεν παρουσιάστηκε στο σχολείο όπου εργαζόταν στο Ρέθυμνο, προκαλώντας έντονη ανησυχία σε συναδέλφους, φίλους και την οικογένειά του. Τελικά, βρέθηκε νεκρός στην οικία του.

Την ίδια ώρα, ραγίζουν καρδιές οι αναρτήσεις της αδελφής του, Ελένης Ζαμπόγια, η οποία μέσα σε λίγες ώρες προχώρησε σε δύο συγκινητικά μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας την αγάπη που έτρεφε για τον αδελφό της και τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας.

«Πώς να μην νιώθεις την ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ όταν είχες τέτοιον αδερφό????? Εγώ ΝΙΩΘΩ ΜΕΓΆΛΗ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ Ο ΛΑΤΡΕΜΈΝΟΣ ΜΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥΛΗΣ!! ΔΙΑΜΆΝΤΙ ΜΟΥ», γράφει η ίδια στην πρώτη της ανάρτηση.

«ΛουλουδιΜου μόνο ΑΓΑΠΗ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΦΩΣ ΕΔΙΝΕΣ και θα μας συνεχίσεις να μας ΔΙΝΕΙΣ ΕΙΣΑΙ ΤΟ ΠΟΙΟ ΛΑΜΠΕΡΟ ΜΟΥ ΑΣΤΕΡΙ», γράφει στη δεύτερη ανάρτηση.