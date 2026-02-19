«Απόλυτη φρίκη»

Σοκαριστικά είναι τα στοιχεία της έκθεσης του ΟΗΕ για την κατάσταση στο Σουδάν, η οποία καταγγέλλει τη διάπραξη «πράξεων γενοκτονίας» στην Ελ Φάσερ. Η επιτροπή διερεύνησης συνδέει τις ωμότητες με την περίοδο μετά τον Οκτώβριο, οπότε και η πόλη πέρασε στον έλεγχο των παραστρατιωτικών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ).

Στην έκθεση με τίτλο «Χαρακτηριστικά γενοκτονίας στην Ελ Φάσερ» η αποστολή διαπιστώνει ότι «η γενοκτόνος πρόθεση είναι το μόνο λογικό συμπέρασμα που μπορεί να εξαχθεί από τις συστηματικές ενέργειες των ΔΤΥ» σε αυτήν την πόλη του Νταρφούρ.

Αυτές οι πράξεις «χαρακτηρίζονται από στοχευμένες δολοφονίες με βάση εθνοτικά κριτήρια, σεξουαλική βία, καταστροφές και δημόσιες δηλώσεις που ζητούν ρητά την εξάλειψη των μη αραβικών κοινοτήτων, ιδίως των Ζαγκάουα και των Φουρ», αναφέρει η ανακοίνωση που συνοδεύει την έκθεση.

Στις 26 Οκτωβρίου 2025 οι ΔΤΥ, που πολεμούν εναντίον του σουδανικού στρατού από τον Απρίλιο του 2023, κατέλαβαν την Ελ Φάσερ έπειτα από 18 μήνες πολιορκίας.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εκτίμησε πρόσφατα ότι τις τρεις πρώτες ημέρες μετά την κατάληψη της Ελ Φάσερ τουλάχιστον 4.400 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα στην πόλη και περισσότεροι από 1.600 άλλοι διέφυγαν, αλλά σημείωσε ότι οι πραγματικοί αριθμοί «είναι αναμφίβολα πολύ μεγαλύτεροι».

Η ανεξάρτητη επιτροπή του ΟΗΕ τονίζει στα συμπεράσματά της ότι «τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι διαπράχθηκαν τουλάχιστον τρεις πράξεις που συνιστούν γενοκτονία».

Αυτές οι πράξεις περιλαμβάνουν «τη δολοφονία μελών προστατευόμενης εθνοτικής ομάδας, την πρόκληση σοβαρής σωματικής και ψυχικής βλάβης και τη σκόπιμη επιβολή συνθηκών διαβίωσης που έχουν σχεδιαστεί για να προκαλέσουν τη φυσική καταστροφή της ομάδας εν όλω ή εν μέρει».

«Το εύρος, ο συντονισμός και η δημόσια υποστήριξη που προσέφεραν στην επιχείρηση ανώτεροι αξιωματούχοι των ΔΤΥ υποδεικνύουν ότι τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στην Ελ Φάσερ και τα περίχωρά της δεν ήταν μεμονωμένες ωμότητες πολέμου», δήλωσε ο Μοχάμαντ Σάντε Οτμάν, πρόεδρος της αποστολής.

«Απόλυτη φρίκη»

Πριν από την κατάληψη της Ελ Φάσερ, οι 18 μήνες πολιορκίας «εξασθένισαν συστηματικά τον πληθυσμό μέσω του λιμού, των στερήσεων, των τραυματισμών και του περιορισμού», αφήνοντάς τον «ανυπεράσπιστο μπροστά στην ακραία βία που ακολούθησε», εξηγεί η έκθεση.

Αφού εισέβαλαν στην Ελ Φάσερ οι ΔΤΥ, χιλιάδες άνθρωποι «σκοτώθηκαν, βιάστηκαν ή εξαφανίστηκαν στη διάρκεια τριών ημερών απόλυτης φρίκης».

Η έκθεση αναφέρει συγκεκριμένα «σφαγές, γενικευμένους βιασμούς, σεξουαλική βία, βασανιστήρια και κακοποιήσεις, αυθαίρετες κρατήσεις, εκβιασμούς και αναγκαστικές εξαφανίσεις» μετά την κατάληψη της πόλης από τους παραστρατιωτικούς.

«Επιζώντες περιγράφουν συγκεκριμένες απειλές περί ‘εκκαθάρισης’ της πόλης», σημειώνει η έκθεση. «Αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν τις ΔΤΥ να λένε: ‘υπάρχει κάποιος Ζαγκάουα ανάμεσά σας; Αν βρούμε Ζαγκάουα, θα τους σκοτώσουμε όλους’».

Τι λένε οι αυτόπτες μάρτυρες

Εξάλλου αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για εκτελέσεις εξ επαφής πολιτών, καθώς για δρόμους γεμάτους από πτώματα ανδρών, γυναικών και παιδιών.

Γυναίκες και κορίτσια ηλικίας από 7 έως 70 ετών, που ανήκαν σε μη αραβικές φυλές και κυρίως Ζαγκάουα, έπεσαν θύματα βιασμών και άλλης σεξουαλικής βίας, σημειώνει η έκθεση.

Σύμφωνα με την αποστολή, «η στοχοποίηση βάσει ταυτότητας, που συνδέεται με την εθνοτική ομάδα, το φύλο και την υποτιθέμενη πολιτική τοποθέτηση, ήταν κεντρικό στοιχείο της επιχείρησης των ΔΤΥ», με τους παραστρατιωτικούς να «δηλώνουν ανοιχτά την πρόθεσή τους να στοχεύσουν και να εξαλείψουν τις μη αραβικές κοινότητες».

«Καθώς η σύγκρουση έχει εξαπλωθεί στην περιοχή του Κορντοφάν, η επείγουσα προστασία των αμάχων είναι πιο απαραίτητη από ποτέ», προειδοποίησε η Τζόι Ενγκόζι Εζέιλο, εμπειρογνώμονας που συμμετείχε στην επιτροπή.

Παράλληλα η έκθεση τονίζει, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ότι «ελλείψει αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και λογοδοσίας (…) ο κίνδυνος περαιτέρω πράξεων γενοκτονίας παραμένει σοβαρός και επίμονος».

«Όταν υπάρχουν στοιχεία γενοκτονίας, η διεθνής κοινότητα έχει αυξημένη υποχρέωση να αποτρέψει, να προστατεύσει και να διασφαλίσει ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη», επέμεινε ο Οτμάν.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου στο Σουδάν, χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ενώ περισσότερα από 11 εκατομμύρια έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους, προκαλώντας «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση παγκοσμίως», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.