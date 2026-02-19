Βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού που δόθηκε στη δημοσιότητα προκαλεί σοκ και έντονες αντιδράσεις, καθώς καταγράφει ένα ακραίο περιστατικό μύησης σε αδελφότητα του University of Iowa στις ΗΠΑ. Στα πλάνα φαίνονται δεκάδες φοιτητές, γυμνόστηθοι, με δεμένα μάτια, πασαλειμμένοι με φαγητό και ακίνητοι, στοιβαγμένοι στο σκοτεινό υπόγειο του σπιτιού της αδελφότητας Alpha Delta Phi.

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2024, όταν αστυνομικοί και πυροσβέστες κλήθηκαν στο κτίριο μετά από ενεργοποίηση συναγερμού πυρκαγιάς. Όπως μεταδίδει η τοπική εφημερίδα Iowa City Press Citizen, οι Αρχές κατέβηκαν στο υπόγειο του σπιτιού και βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποκαρδιωτικό θέαμα: 56 νεαροί φοιτητές, υποψήφια μέλη της αδελφότητας, στέκονταν σιωπηλοί, με δεμένα μάτια, πολλοί χωρίς παπούτσια, πασαλειμμένοι με διάφορα τρόφιμα.

Στο βίντεο ακούγεται αστυνομικός να λέει: «Φαίνεται πως έχουμε αρκετή μύηση εδώ», απευθυνόμενος σε έναν άνδρα που φορούσε καπέλο και δεν συμμετείχε στο τελετουργικό. Άλλος αστυνομικός σημειώνει ότι είχε ήδη δώσει επανειλημμένες εντολές να αδειάσει ο χώρος, χωρίς ωστόσο κανείς να αντιδρά. Οι αστυνομικοί ζητούν επίμονα να μιλήσει «ο υπεύθυνος» ή ο λεγόμενος «house dad» της αδελφότητας.

Στο κατώφλι του υπογείου εμφανίζεται ένας άνδρας με λευκό φούτερ, κρατώντας μπίρα στο χέρι, ο οποίος συστήνεται ως «Χοσέ». Αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ο 21χρονος Joseph Gaya. Όταν του ζητείται ταυτότητα, δηλώνει στους αστυνομικούς πως «νομίζει ότι όλο αυτό είναι ψεύτικο». Σε έντονο ύφος, αστυνομικός ρωτά τους παρευρισκόμενους: «Θέλει κανείς να εξηγήσει τι συμβαίνει; Από τη δική μου οπτική, μόλις μπήκα σε κάτι που δεν βγάζει κανένα νόημα».

Η κατάσταση γίνεται ακόμα πιο προκλητική όταν ο Gaya απαντά χυδαία, χαρακτηρίζοντας το τελετουργικό «γιορτή ζωής». Σε ένα σημείο μάλιστα, σκουπίζει μια κόκκινη ουσία από τον λαιμό ενός φοιτητή -ενώ αστυνομικός ελέγχει αν κάποιος έχει τραυματιστεί- και ειρωνικά ρωτά τον αστυνομικό αν θέλει να «δοκιμάσει» το φαγητό. Παράλληλα, άλλος άνδρας που δηλώνει πρόεδρος της αδελφότητας εξηγεί στις Αρχές ότι οι φοιτητές βρίσκονταν στο στάδιο πριν από την επίσημη μύηση.

Disturbing viral bodycam footage captures dozens of shirtless, blindfolded University of Iowa pledges covered in food in frat basement https://t.co/wKeRzcj8G6 pic.twitter.com/25FSzgUJ3a — New York Post (@nypost) February 19, 2026

Την επόμενη ημέρα, ο Joseph Gaya συνελήφθη και κατηγορήθηκε για παρεμπόδιση έργου των Αρχών. Ωστόσο, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, οι κατηγορίες αποσύρθηκαν αργότερα, μετά από σχετική εισήγηση της Πολιτείας. Εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου δήλωσε ότι ο Gaya δεν ήταν φοιτητής του ιδρύματος τη στιγμή του περιστατικού.

Η υπόθεση, ωστόσο, είχε σοβαρές συνέπειες για την αδελφότητα. Το Πανεπιστήμιο διεξήγαγε εσωτερική έρευνα και αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας της Alpha Delta Phi για τέσσερα χρόνια, έως το 2029. Το βίντεο, που ανέβηκε στο YouTube και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, αναζωπύρωσε τη συζήτηση στις ΗΠΑ γύρω από τις επικίνδυνες πρακτικές μύησης σε φοιτητικές αδελφότητες και τα όρια μεταξύ «παράδοσης» και κακοποίησης, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.