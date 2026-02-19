«Συστημική βία» καταγγέλλουν οι Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι, που κρατήθηκαν σε ισραηλινές φυλακές από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Από τους 59 που κατέθεσαν, «όλοι πλην ενός δήλωσαν ότι υπήρξαν θύματα αυτού που χαρακτήρισαν βασανιστήρια, κακομεταχείριση ή άλλες μορφές βίας», γράφει η μη κυβερνητική οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Η διευθύντριά της, η Τζόντι Γκίνσμπεργκ, επιμένει «στο εύρος και τη συνοχή αυτών των μαρτυριών» και καλεί τη διεθνή κοινότητα να «δράσει».

Οι δημοσιογράφοι αυτοί μιλούν για ψυχολογικές απειλές, παρατεταμένη εξαναγκαστική παραμονή σε οδυνηρές στάσεις, συνεχή έκθεση σε δυνατούς ήχους (μουσική, γαβγίσματα, κρότους βομβών…), χτυπήματα και σεξουαλική βία.

Περιγράφουν έτσι ανθυγιεινές συνθήκες διαβίωσης, στέρηση τροφής (που προκάλεσε απώλεια βάρους 23,5 κιλών κατά μέσο όρο) και ιατρικές αμέλειες.

Ένας απ’ αυτούς, ο Γιούσεφ Σαράφ, αφηγείται πως είδε αποστήματα να σχηματίζονται στις μολυσμένες πληγές του, που είχαν προκληθεί από χτυπήματα. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας άλλος κρατούμενος, ο οποίος ήταν χειρουργός, πραγματοποιούσε αυτοσχέδιες επεμβάσεις, καθώς δεν υπήρχε η κατάλληλη φροντίδα.

Ένας άλλος, ο Σάμι αλ-Σάι, λέει πως βιάστηκε με αντικείμενα.

Ένας τρίτος, ο Μοχάμεντ Αλ-Ατράς, λέει πως, πριν από την απελευθέρωσή του, του ζήτησαν να σταματήσει κάθε δημοσιογραφική δραστηριότητα: «Μου είπαν ότι, αν έγραφα ακόμα κι ένα απλό ‘καλημέρα’ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα το μάθαιναν».

Οι περισσότεροι εξ αυτών είχαν τεθεί υπό διοικητική κράτηση, καθεστώς που ισοδυναμεί με κράτηση επ’ αόριστον. Δεν ασκήθηκαν σε βάρος τους δικαστικές διώξεις. Πολλοί εμποδίστηκαν επίσης να επικοινωνήσουν με τους δικηγόρους τους, σύμφωνα με τη CPJ.

Ερωτηθείσες από τη μη κυβερνητική οργάνωση, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν απάντησαν σχετικά μ’ αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Εκπρόσωπος δήλωσε ότι η μεταχείριση των κρατουμένων ήταν «σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο» προσθέτοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις «ουδέποτε στοχοθέτησαν και ουδέποτε θα στοχοθετήσουν εσκεμμένα δημοσιογράφους» και πως οποιαδήποτε παραβίαση «θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας».

Η ισραηλινή σωφρονιστική υπηρεσία, η οποία ερωτήθηκε επίσης από την οργάνωση, δήλωσε ότι, καθ’ όσα γνωρίζει, «δεν συνέβη κανένα επεισόδιο αυτού του τύπου». Η υπηρεσία διαβεβαίωσε πως «όλοι οι φυλακισμένοι κρατήθηκαν σύμφωνα με το νόμο» και είχαν τη δυνατότητα να καταθέσουν προσφυγή.

Από το 2023, χρονιά που σηματοδοτήθηκε από τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, το οποίο απάντησε εξαπολύοντας έναν καταστροφικό πόλεμο στη λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ είναι μεταξύ των κρατών που φυλακίζουν τους περισσότερους δημοσιογράφους, σύμφωνα με την CPJ που κάνει μια ετήσια απογραφή.

Η ΜΚΟ μέτρησε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, τουλάχιστον 94 δημοσιογράφους και έναν επαγγελματία παλαιστινιακών μέσων ενημέρωσης που κρατήθηκαν στο διάστημα από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Ιανουάριο του 2026. Στις 19 Φεβρουαρίου, 30 εξακολουθούσαν να βρίσκονται στη φυλακή.

Σύμφωνα με την επιτροπή, από το 1992 οι χώρες που έχουν κατηγορηθεί συχνότερα για βασανιστήρια και βία εναντίον φυλακισμένων δημοσιογράφων είναι το Ιράν, το Ισραήλ και η Αίγυπτος.