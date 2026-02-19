Οι αγώνες ΠΑΟΚ – Θέλτα και Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν για το Europa League ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Πέμπτη (19/2).

Οι δύο ελληνικές ομάδες θέλουν να πάρουν προβάδισμα για την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης, με την αναμέτρηση της Τούμπας να αρχίζει στις 19:45 ενώ το παιχνίδι στο ΟΑΚΑ είναι προγραμματισμένο για τις 22:00.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς-Αντρέι Ρούμπλεφ ATP 500 2026 Ντόχα

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μαρούσι allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ CEV Challenge Cup

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ζρίνσκι – Κρίσταλ Πάλας Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ Europa League 2025-26

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μπραν – Μπολόνια Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Θέλτα UEFA Europa League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός-Ηρακλής allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα ACB Copa del Rey

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Ριέκα Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λιλ – Ερυθρός Αστέρας Europa League

22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Στουτγκάρδη Europa League