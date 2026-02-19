Το Υπερταμείο, με την πρόσφατη διεύρυνση μέσω της ενσωμάτωσης του ΤΑΙΠΕΔ και του ΤΧΣ, έχει εξελιχθεί σε κεντρικό αναπτυξιακό θεσμό για τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας στη χώρα. Το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αντιστοιχεί σε περίπου 12 δισ. ευρώ και εκτείνεται σε 11 κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, από ενέργεια και διαχείριση υδάτινων πόρων έως λιμενικές υποδομές, μεταφορές, logistics, τράπεζες και ακίνητα.

Για την υλοποίηση της στρατηγικής του, το Υπερταμείο βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Μετασχηματισμός των δημόσιων επιχειρήσεων ώστε να ευθυγραμμιστούν με τα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα, παρέχοντας καλύτερες υπηρεσίες στους πολίτες και διασφαλίζοντας βιώσιμα αποτελέσματα.

Ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων Εθνικών Υποδομών : αεροδρόμια και λιμάνια, υποδομές, ενέργεια και διαχείριση υδάτινων πόρων, ώστε να καταστούν ώριμα για αξιοποίηση, μέσω παραχωρήσεων, ιδιωτικοποιήσεων ή προσέλκυσης στρατηγικών επενδυτών.

Επένδυση σε έργα της Νέας Οικονομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία, μέσα από τη συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας επενδυτικών εργαλείων.

Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) Υπερταμείου

Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), ως ευέλικτη και ανεξάρτητη Μονάδα εντός του Υπερταμείου, λειτουργεί ως επιταχυντής για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων εθνικής σημασίας, σε συνεργασία με πλήθος Υπουργείων και φορέων του Δημοσίου.

Από την ίδρυσή της το 2021 έως σήμερα, το PPF έχει αναλάβει, για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας, τη δημοπράτηση έργων συνολικού ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ. Συνολικά, έχουν ήδη ανατεθεί στο PPF περισσότερα από 80 στρατηγικά έργα, τα οποία αντιστοιχούν σε πάνω από 900 διαγωνιστικές διαδικασίες.

Με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα έχει ήδη δημοπρατήσει έργα ύψους 4,25 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το PPF έχει ολοκληρώσει 598 διαγωνιστικές διαδικασίες και συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 2,5 δισ. ευρώ.

Μέσω των διαγωνισμών που υλοποιεί, το PPF έχει επιτύχει εξοικονόμηση πόρων άνω των 150 εκατ. ευρώ από εκπτώσεις των αναδόχων στα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το ποσό αυτό επανεπενδύεται σε νέα έργα, ενισχύοντας περαιτέρω το αναπτυξιακό αποτύπωμα της Μονάδας.

Παράλληλα, το PPF, με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την ευελιξία του, λειτουργεί ως πραγματικός συνεργάτης και επιταχυντής για το Υπερταμείο και τις θυγατρικές του εταιρείες, διευκολύνοντας την αντιμετώπιση χρόνιων αγκυλώσεων που έχουν καθυστερήσει τον μετασχηματισμό τους στο παρελθόν. Υποστηρίζει την ωρίμανση, την τεχνική προετοιμασία και δημοπράτηση σύνθετων έργων, συμβάλλοντας έτσι στην επιτάχυνση της υλοποίησής τους και στη μεγιστοποίηση της αξίας τους για την κοινωνία και την αγορά.

Ήδη, για λογαριασμό θυγατρικών του Υπερταμείου, το PPF έχει αναλάβει την ωρίμανση και/ή τη δημοπράτηση έργων στρατηγικής σημασίας, όπως την ανάπτυξη logistics center στον Γκόνο για λογαριασμό της ΓΑΙΑΟΣΕ, την τεχνική προετοιμασία και διαγωνιστική διαδικασία για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) καθώς και μελέτες για λογαριασμό της ΑΕΔΙΚ και της ΓΑΙΑΟΣΕ.

Υποδομές Δημόσιας Υγείας

Το PPF έχει αναλάβει, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, την υλοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί για την αναβάθμιση των υποδομών 93 νοσοκομείων και 163 Κέντρων Υγείας, συνολικού προϋπολογισμού 493 εκατ. ευρώ, με εξοικονόμηση περίπου 28 εκατ. ευρώ.

Περισσότερες από 15 μονάδες (νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας) έχουν ήδη παραδοθεί, ενισχύοντας ουσιαστικά την ποιότητα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας.

Έως τον Ιούνιο του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο των έργων για την υλοποίηση του μεγαλύτερου προγράμματος για την αναβάθμιση των υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

ΑΙΓΙΣ

Το PPF δημοπράτησε με ταχύτητα και διαφάνεια το σύνολο (100%) των έργων του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, που του ανέθεσε το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης.

Έχουν υπογραφεί περισσότερες από 100 συμβάσεις για έργα ύψους 1 δισ. ευρώ, με πάνω από 50 διαφορετικούς αναδόχους .

Το πρόγραμμα φέρνει για πρώτη φορά τη χώρα μας στη διεθνή αγορά για τη μαζική προμήθεια εξοπλισμού για την Πολιτική Προστασία με απολύτως διαφανείς και ανοιχτές διαδικασίες .

Η μεγαλύτερη σύμβαση του Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», συνολικής αξίας 311,2 εκατ. ευρώ , αφορά στην προμήθεια 8 πυροσβεστικών ελικοπτέρων μεσαίου τύπου Airbus H215.

Σε χρόνο – ρεκόρ , μικρότερο των δύο ετών, ολοκληρώθηκε από το PPF η διαδικασία για την προμήθεια των πρώτων τριών νέων αεροσκαφών έγκαιρης πρόληψης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

Έχει υπογραφεί σύμβαση για την προμήθεια συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς σε 21 αρχαιολογικούς χώρους, συνολικού προϋπολογισμού 9,9 εκατ. ευρώ, καθώς και για την παράδοση 164 πυροσβεστικών και λοιπών οχημάτων άμεσης επέμβασης στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Antinero – Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης – Αντιδιαβρωτικά & Αντιπλημμυρικά έργα

Το πρόγραμμα Antinero αποτελεί τη μεγαλύτερη οργανωμένη παρέμβαση για την προστασία κρίσιμων δασικών οικοσυστημάτων από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, αναγνωριζόμενο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το PPF ωρίμασε και διενήργησε διαγωνισμούς, για λογαριασμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύψους 450 εκατ. ευρώ που αφορούν σε παρεμβάσεις καθαρισμού, διάνοιξης και συντήρησης αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων σε περίπου 600.000 στρέμματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

που αφορούν σε παρεμβάσεις καθαρισμού, διάνοιξης και συντήρησης αντιπυρικών ζωνών και δασικών δρόμων σε περίπου 600.000 στρέμματα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Αναφορικά με το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης, έχουν υπογραφεί συμβάσεις ύψους 50 εκατ. ευρώ οι οποίες αφορούν σε αποκατάσταση υποβαθμισμένων δασικών οικοσυστημάτων, με τη χρήση κυρίως αυτόχθονων ειδών, σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας (Β. Εύβοια), σε εκτάσεις άνω των 50.000 στρεμμάτων .

Σε ό,τι αφορά τα έργα αντιδιαβρωτικής και αντιπλημμυρικής προστασίας, έχουν υλοποιηθεί επτά διαγωνιστικές διαδικασίες, που οδήγησαν στην υπογραφή δέκα συμβάσεων συνολικής αξίας 53 εκατ. ευρώ.

ΟΑΚΑ

Το PPF έχει αναλάβει, για λογαριασμό του ΟΑΚΑ και σε συνεργασία με το Υπουργείο Αθλητισμού, τη ριζική ανακαίνιση της σημαντικότερης ολυμπιακής αθλητικής υποδομής της χώρας.

Τον Ιούλιο του 2025 ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση του συνόλου των έργων. Στο αντικείμενο περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση των μεταλλικών κατασκευών στο Κεντρικό Στάδιο και στο Ποδηλατοδρόμιο του ΟΑΚΑ καθώς και η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου και των κεντρικών εισόδων του ΟΑΚΑ.

Το PPF έχει δημοπρατήσει έργα ύψους 90 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 130 εκατ. ευρώ.

Οι εργασίες αποκατάστασης και αναβάθμισης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με το ΟΑΚΑ να παραμένει σε λειτουργία.

Τον Ιούνιο του 2026, η εμβληματική αθλητική υποδομή θα παραδοθεί στους πολίτες και τους επισκέπτες πλήρως ασφαλής και λειτουργική, αποκτώντας και πάλι τη θέση που της αξίζει ως διεθνές κέντρο πολιτισμού και αθλητισμού.

Ανάπλαση ΔΕΘ

Η ωρίμανση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το έργο της Ανάπλασης της ΔΕΘ ανατέθηκε, με απόφαση της αρμόδιας Κυβερνητικής Επιτροπής, στη Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου.

Στοιχεία έργου:

Δημόσια χρηματοδότηση €120.000.000.

Νέα εκθεσιακά κτίρια ~41.500 τ.μ.

Ανακαίνιση Βελλιδείου (~6.500 τ.μ.)

Αξιοποίηση χώρων άνω των 100 στρεμμάτων που θα παραμείνουν αδόμητοι με φυτεύσεις πρασίνου, ανοικτούς χώρους αναψυχής και εκδηλώσεων.

Δημιουργία υπόγειων θέσεων στάθμευσης.

Υποδομές υποστήριξης (υδροδίκτυα, ηλεκτρικά, ενεργειακές παρεμβάσεις).

Χρονοδιάγραμμα

Εντός του 2026 αναμένεται η εκκίνηση του διαγωνισμού για την ανάπλαση της ΔΕΘ.

H επικαιροποίηση των αρχιτεκτονικών μελετών βρίσκεται σε εξέλιξη.

Αναβάθμιση της Ελληνικής Αστυνομίας

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλο εύρος δράσεων, όπως εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων της ΕΛ.ΑΣ., προμήθεια συστημάτων σύγχρονης τεχνολογίας αιχμής (οχήματα, ειδικό εξοπλισμό, εξειδικευμένα λογισμικά, UAV drones, κλπ.), ανέγερση και συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων. Συνολικά αφορά περισσότερες από 60 συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών, με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 600 εκατ. ευρώ.

To PPF, εντός 12 μηνών, έχει ήδη ωριμάσει και δημοπρατήσει περισσότερο από το 60% των συμβάσεων αυτών, για λογαριασμού του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη,

Το έργο που αφορά τις νέες ταυτότητες και διαβατήρια έχει προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ.

Ανάταξη ελληνικού σιδηροδρόμου

Το PPF ανέλαβε να ωριμάσει έργα για τη δομική αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου, συνολικού προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ έως το 2030 , για λογαριασμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ).

Στις 4 Δεκεμβρίου 2025 υπεγράφησαν με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών οι πρώτες συμβάσεις του προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό και την ασφαλή λειτουργία του ελληνικού σιδηροδρόμου, προϋπολογισμού άνω των 14 εκατ. ευρώ . Αφορούν στην αποκατάσταση και αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου του Δομοκού (ΣΔΔ). Τα έργα χρηματοδοτούνται από δωρεά της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

Το PPF έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία ωρίμανσης των επόμενων έργων που έχουν τεθεί σε προτεραιότητα από τον ΟΣΕ.

Πιο συγκεκριμένα, έχουν ήδη υπογραφεί συμβάσεις μεταξύ Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ΟΣΕ και Υπερταμείου για τη δημοπράτηση των έργων ΣΚΑ-Οινόη και Μουριές-Προμαχώνας.

Εξοπλιστικό πρόγραμμα για την ενίσχυση του Λιμενικού Σώματος

Το πρόγραμμα που ωριμάζει το PPF για λογαριασμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, περιλαμβάνει κρίσιμες προμήθειες όπως η αγορά πλοίων ανοιχτής θαλάσσης, παράκτια και καταδιωκτικά περιπολικά σκάφη, UAV drones καθώς και τον εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος VTMIS, συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ.

Ο πρώτος διαγωνισμός για τα 2 πλοία ανοιχτής θαλάσσης άνω των 80 μέτρων θα ξεκινήσει τις επόμενες εβδομάδες, με προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ .

. Θα ακολουθήσουν δύο ακόμα διαγωνισμοί για: 6 παράκτια περιπολικά πλοία 30μ. με προϋπολογισμό 108 εκατ. ευρώ και 10 καταδιωκτικά περιπολικά σκάφη 18μ. προϋπολογισμού 45 εκατ. ευρώ.

Logistics Park Φυλή

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: Άνω των 200 εκατ. ευρώ .

. Πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο στο οποίο το PPF ολοκλήρωσε με ταχύτητα όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, για λογαριασμό του Δήμου Φυλής.

Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει για 40 χρόνια την κατασκευή και τη λειτουργία ενός σύγχρονου εμπορευματικού κέντρου, συνολικής έκτασης 467 στρεμμάτων, με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Ο διαγωνισμός βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Ο ανταγωνιστικός διάλογος για την αξιοποίηση του ακινήτου του Δήμου Φυλής ολοκληρώθηκε και αναμένεται η Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

Μετεγκατάσταση καταστήματος κράτησης Φυλακών Κορυδαλλού

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: Άνω των 600 εκατ. ευρώ .

. Η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται στη Β Φάση, που αποτελείται από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και εν συνεχεία την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών. Ο Ανταγωνιστικός διάλογος είναι σε εξέλιξη.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Πρόκειται για κρίσιμο προαπαιτούμενο, που σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο προς την υλοποίηση του έργου.

Η μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίηση της έκτασης που θα απελευθερωθεί στην περιοχή του Κορυδαλλού και θα αξιοποιηθεί με γνώμονα τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας είναι σε εξέλιξη.

Πρόκειται για έργο που θα οδηγήσει στην αναμόρφωση της Σωφρονιστικής Πολιτικής και θα έχει αξιοσημείωτα οφέλη για την κοινωνία και την οικονομία.

Κυβερνητικό Πάρκο «Ανδρέας Λεντάκης»

Η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή αρμόδια για τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας και την παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων για την υλοποίηση του έργου.

Εκτιμώμενος προϋπολογισμός: 421 εκατ. ευρώ.

Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση για 30 χρόνια του νέου διοικητικού συγκροτήματος κτιρίων και του αστικού πάρκου.

Η διαγωνιστική διαδικασία βρίσκεται στη Β Φάση, που αποτελείται από τη διαδικασία του Ανταγωνιστικού Διαλόγου και εν συνεχεία την υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.

Αναμένεται η δημοσίευση της πρόσκλησης για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών εντός του Α’ εξαμήνου 2026.

Προχωρά η επικαιροποίηση του πλαισίου του έργου, ώστε να εναρμονιστεί με την απόφαση του ΣτΕ για τον ΝΟΚ.

Σε επεξεργασία βρίσκεται η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και η μελέτη σήραγγας πεζών του Μετρό.

Αναβάθμιση Φοιτητικής Εστίας Αθηνών