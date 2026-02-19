Συγκεντρώθηκαν οι 23.000 υπογραφές δημοτών της Θεσσαλονίκης για τη διενέργεια δημοψηφίσματος για τη ΔΕΘ, όπως αναφέρει σε σχετικό δελτίο Τύπου η Οργανωτική Επιτροπή Δημοψηφίσματος.

Τονίζεται, δε, πως η συλλογή των υπογραφών θα συνεχιστεί τις επόμενες ημέρες, ώστε το αίτημα να κατατεθεί στο δημοτικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης, τη Δευτέρα 2 Μαρτίου. Συμπληρώνεται, επίσης, στο δελτίο Τύπου πως «σύμφωνα με το νόμο, μετά την κατάθεση των υπογραφών, η διοίκηση του δήμου έχει έναν μήνα για να ελέγξει το έγκυρο των υπογραφών και το νόμιμο του αιτήματος και να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την προκήρυξη δημοψηφίσματος».

«Στη συνέχεια, το δημοψήφισμα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός ενός μήνα από την απόφαση, μετά από ευρύ/ουσιαστικό δημόσιο διάλογο, τον οποίο υποχρεούται, από το νόμο, να οργανώσει και να προαγάγει το Δημοτικό Συμβούλιο» υπογραμμίζεται από την Οργανωτική Επιτροπή, ενώ «για να θεωρηθεί έγκυρο το αποτέλεσμα, πρέπει να συμμετάσχει τουλάχιστον το 40% των εκλογέων».