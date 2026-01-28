Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του ΠΑΟΚ και ολόκληρη η Θεσσαλονίκη για το τραγικό, πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Από το πρωί, εκατοντάδες πολίτες σπεύδουν σιωπηλοί, συγκινημένοι στη Θύρα 4 στην Τούμπα για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη των θυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότ σε ετοιμότητα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας αεροσκάφος τύπου C-130, προκειμένου να διατεθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, για τη μεταφορά τραυματισμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

Για την κατάσταση υγείας των τριών επιζώντων του πολύνεκρου δυστυχήματος που έγινε στη Ρουμανία, με τραγικό απολογισμό επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, μίλησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.