Σε ετοιμότητα βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση Ελευσίνας αεροσκάφος τύπου C-130, προκειμένου να διατεθεί, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, για τη μεταφορά τραυματισμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ από τη Ρουμανία στην Ελλάδα.

Για την κατάσταση υγείας των τριών επιζώντων του πολύνεκρου δυστυχήματος που έγινε στη Ρουμανία, με τραγικό απολογισμό επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, μίλησε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του OPEN, ανέφερε ότι ο ένας από τους τρεις τραυματίες είναι καλά στην υγεία του, ο δεύτερος φέρει τραύματα που δεν είναι σοβαρά και αναμένεται να πάρει εξιτήριο, ενώ ο τρίτος είναι πολυτραυματίας, σε σοβαρή κατάσταση.

Όπως είπε, ο τρίτος τραυματίας έχει χτυπήσει στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη, όμως τα τραύματα αυτά δεν απειλούν τη ζωή του, ενώ η πρώτη εκτίμηση είναι ότι δεν θα του προκαλέσουν μόνιμη βλάβη.