Σάλο έχει προκαλέσει η υπόθεση με «πρωταγωνίστρια» διευθύντρια σχολείου στις Σέρρες, η οποία έκλεισε το στόμα μαθητή με μονωτική ταινία. Από σήμερα, Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, η εκπαιδευτικός που εμπλέκεται στο σοβαρό περιστατικό τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων.

Όπως έγινε γνωστό αργά χθες το βράδυ της Κυριακής, από το υπουργείο Παιδείας, η αναστολή άσκησης καθηκόντων έρχεται σε συνέχεια της πρόβλεψης της κείμενης νομοθεσίας.

Επιπλέον, έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις από πλευράς της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο διευθυντή εκπαίδευσης.

«Το ζήτημα εξετάζεται ως σοβαρή διοικητική παράβλεψη, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων διαδικασιών και αρμοδιοτήτων», αναφέρεται στο επίσημο ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Παιδείας.

Έτσι, με εντολή του γενικού γραμματέα, Γιάννη Παπαδομαρκάκη, ο περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης κλήθηκε να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για το σύνολο των εμπλεκόμενων προσώπων και φορέων, χωρίς καμία εξαίρεση, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι πράξεις, οι παραλείψεις και οι τυχόν ευθύνες και να αποσαφηνιστεί κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 60χρονη εκπαιδευτικός αρχικά ζήτησε από τη δίδυμη αδελφή του παιδιού να τον φιμώσει· όταν εκείνη αρνήθηκε, το έκανε η ίδια, επιχειρώντας στη συνέχεια να υποβαθμίσει τη σοβαρότητα του περιστατικού.

Σημειώνεται πως η εκπαιδευτικός συνελήφθη και το δικαστήριο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών, με δυνατότητα εξαγοράς προς 10 ευρώ την ημέρα.

Μαρτυρίες γονέων αναφέρουν ότι υπήρχαν ήδη καταγεγραμμένες αναφορές για τη συμπεριφορά της, καθώς στο παρελθόν είχαν απευθυνθεί επανειλημμένα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

«Το μαρτύριο που ζούσαν τα παιδιά και οι καθηγητές επιδεινώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια. Από την αρχή συνέβαιναν αλλοπρόσαλλα πράγματα, αλλά λέγαμε ότι ίσως ήταν υπερβολή των παιδιών και των γονιών. Διαπληκτιζόταν συνεχώς με τους καθηγητές, είχε συνέχεια εχθρική συμπεριφορά απέναντί τους.

Έφερνε τις καθηγήτριες σε κατάσταση να μην θέλουν να πάνε στο σχολείο και να ζητάνε τη μετάθεσή τους», επεσήμανε ο Αθανάσιος Κατρακάζης, κάτοικος της περιοχής μιλώντας το πρωί της Δευτέρας 26/1 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».