Ένα ελληνικό εκπαιδευτικό παιχνίδι, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, από ένα ζευγάρι νέων δημιουργών την Κατερίνα Κυριακίδου και τον Κωνσταντίνο Τζαγκαράκη, καταφέρνει να γίνει φορέας πολιτιστικής διπλωματίας και να ταξιδέψει στα χέρια εξεχουσών προσωπικοτήτων ανά τον κόσμο.

Το παιχνίδι «Greek Mythology», επιλέχθηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) ως επίσημο προωθητικό δώρο της Ελλάδας στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας με σύγχρονο και βιωματικό τρόπο τον διαχρονικό πλούτο της ελληνικής μυθολογίας. Πρόκειται για μια διάκριση στρατηγικής σημασίας, όχι μόνο για την ίδια την εταιρεία, αλλά και για τη σύγχρονη ελληνική δημιουργικότητα, που αποδεικνύει ότι η εγχώρια παραγωγή μπορεί να συνδυάζει ποιότητα, πολιτιστικό βάθος και διεθνή προοπτική.

Για την Κατερίνα Κυριακίδου η διάκριση αυτή έχει έντονη συναισθηματική φόρτιση και όπως επισημαίνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «από την πρώτη στιγμή δεν θέλαμε απλώς να φτιάξουμε ένα παιχνίδι. Θέλαμε να δημιουργήσουμε έναν τρόπο αφήγησης, έναν διάλογο ανάμεσα στο σήμερα και σε ιστορίες που μας ακολουθούν εδώ και χιλιάδες χρόνια. Το γεγονός ότι το ‘Greek Mythology’ επιλέχθηκε από τον ΕΟΤ ως επίσημο δώρο της Ελλάδας, μας συγκινεί βαθιά, γιατί νιώθουμε ότι η ιδέα μας βρήκε τον προορισμό της».

To «Greek Mythology» ως πολιτιστικό εργαλείο

Η επιλογή του «Greek Mythology» από τον ΕΟΤ εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική προβολής της Ελλάδας ως χώρας εμπειριών, όπου ο πολιτισμός δεν αποτελεί απλώς παρελθόν, αλλά ζωντανό και ενεργό στοιχείο της σύγχρονης ταυτότητας. Η ελληνική μυθολογία, διαχρονικά πηγή έμπνευσης για την παγκόσμια πολιτιστική παραγωγή, μετατρέπεται εδώ σε ένα διαδραστικό μέσο γνώσης και εξερεύνησης. Το παιχνίδι παρουσιάζει επιλεγμένους χαρακτήρες της ελληνικής μυθολογίας και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους παίκτες να γνωρίσουν ιστορίες, αξίες και τόπους που συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Όπως σημειώνει η κα Κυριακίδου, η μυθολογία δεν αντιμετωπίστηκε ποτέ ως κάτι μουσειακό ή στατικό, «η ελληνική μυθολογία είναι ζωντανή. Έχει δράμα, χιούμορ, συγκρούσεις, ήρωες με αδυναμίες. Θέλαμε τα παιδιά αλλά και οι ενήλικες να τη βιώσουν, να την ‘παίξουν’, να τη θυμηθούν. Να καταλάβουν ότι αυτές οι ιστορίες εξακολουθούν να μιλούν για εμάς».

Για τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. κ. Ανδρέα Φιορεντίνο και τα στελέχη της Διεύθυνσης Τουριστικής Προβολής Ελένη Μητράκη και Έφη Στυλιδιάδη, που επιμελήθηκαν το project, ήταν ζητούμενο τόσο το να δημιουργηθεί ένα σύγχρονο και αυθεντικό προωθητικό δώρο, ως εργαλείο προβολής του πλούσιου πολιτιστικού μας αποθέματος, όσο και το να αναδειχθεί η ελληνική δημιουργικότητα μέσω της υποστήριξης μιας ανερχόμενης ελληνικής εταιρίας.

Στο πλαίσιο της αποστολής του ΕΟΤ για την προώθηση της Ελλάδας διεθνώς, το παιχνίδι συνοδεύεται από μήνυμα του Οργανισμού που αποτυπώνει τη φιλοσοφία της επιλογής. «Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού μοιράζεται με χαρά το εκπαιδευτικό παιχνίδι Greek Mythology έναν διασκεδαστικό τρόπο να εξερευνήσει κανείς τον θρυλικό κόσμο της Ελλάδας. Ως μέρος της αποστολής μας να προβάλλουμε τη χώρα, ελπίζουμε αυτό το δώρο να σας εμπνεύσει και να σας φέρει πιο κοντά στον πολιτισμό που με υπερηφάνεια μοιραζόμαστε με όλο τον κόσμο».

Από μια ιδέα με μεράκι σε διεθνή αποστολή

Η K-TOYZ ιδρύθηκε το 2017 στη Θεσσαλονίκη από την Κατερίνα Κυριακίδου και τον Κωνσταντίνο Τζαγκαράκη, ως μια οικογενειακή επιχείρηση με ξεκάθαρο όραμα, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια υψηλής ποιότητας, σχεδιασμένα και παραγόμενα στην Ελλάδα, με έμφαση στη γνώση, τον πολιτισμό και τη βιωσιμότητα.

Ο Κωνσταντίνος Τζαγκαράκης περιγράφει τη διαδρομή αυτή ως μια πορεία γεμάτη πίστη και επιμονή, «ξεκινήσαμε από μια πολύ απλή ιδέα, με λίγα μέσα αλλά με μεγάλη αγάπη για αυτό που κάναμε. Πιστεύαμε ότι η Ελλάδα δεν έχει να εξάγει μόνο ήλιο και θάλασσα, αλλά και ιδέες, αξίες και πολιτισμό. Το ότι σήμερα ένα δικό μας προϊόν θα φτάνει ως επίσημο δώρο της χώρας σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, είναι κάτι που ξεπερνά κάθε αρχική μας προσδοκία».

Βιωσιμότητα και εγχώρια παραγωγή

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το «Greek Mythology» κατασκευάζεται αποκλειστικά στην Ελλάδα, είναι χειροποίητο και παράγεται με ανακυκλώσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον υλικά. «Θέλαμε το προϊόν μας να “μιλάει” ελληνικά σε όλα τα επίπεδα, στον σχεδιασμό, στην παραγωγή, στη φιλοσοφία του», τονίζει ο Κωνσταντίνος Τζαγκαράκης και διευκρινίζει πως, «η εγχώρια παραγωγή είναι για εμάς στάση ζωής. Σημαίνει ευθύνη, ποιότητα και σεβασμό τόσο στον άνθρωπο όσο και στο περιβάλλον».

Ένα παιχνίδι-πρεσβευτής της Ελλάδας

Η Κατερίνα Κυριακίδου, τονίζει ότι, «το πιο σημαντικό είναι το μήνυμα που ταξιδεύει μαζί με το παιχνίδι. Το ‘Greek Mythology’ δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο. Είναι μια πρόσκληση να γνωρίσεις την Ελλάδα αλλιώς. Να συνδεθείς με τις ιστορίες της, να καταλάβεις γιατί αυτός ο πολιτισμός εξακολουθεί να εμπνέει. Αν έστω και ένας άνθρωπος, μέσα από αυτό το παιχνίδι, νιώσει πιο κοντά στην Ελλάδα, τότε έχουμε πετύχει τον στόχο μας».

Με το «Greek Mythology», το νεαρό ζευγάρι αποδεικνύει ότι το παιχνίδι μπορεί να γίνει φορέας μνήμης, γνώσης και πολιτιστικής ταυτότητας και ότι η σύγχρονη Ελλάδα έχει πολλά ακόμη να αφηγηθεί στον κόσμο.