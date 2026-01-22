Το φως της δημοσιότητας είδε βίντεο που δείχνει τη στιγμή που το τεράστιο κύμα παρασέρνει τον 53χρονο λιμενικό στο Άστρος Κυνουρίας, ο οποίος δυστυχώς λίγο αργότερα ανασύρθηκε νεκρός.

Το βίντεο προβλήθηκε στον ΣΚΑΪ και δείχνει τη στιγμή που σημειώνεται η τραγωδία.

Φίλος του λιμενικού, που αφήνει πίσω ένα παιδάκι ηλικίας 9 ετών, δήλωσε ότι ο άνδρας πήγε να απομακρύνει ψαράδες και ιδιώτες από το σημείο, επειδή ήταν επικίνδυνα.

«Το μεσημέρι κατά τις τρεις η ώρα είχαν πάει κάποιοι που είχαν σκάφη στο λιμάνι να πάνε να δέσουν καλύτερα τα σκάφη τους, γιατί είχε έντονο κυματισμό», είπε χαρακτηριστικά.

«Τους είδαν από το λιμεναρχείο και πήγαν να τους προειδοποιήσουν, γιατί έβλεπαν μέσα στη θάλασσα τα κύματα τα μεγάλα και ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό που έκαναν και πήγαν να αποτρέψουν να φύγουν από εκεί οι ψαράδες ή κάποιοι άλλοι ιδιώτες που είχαν σκάφη», είπε στον ΣΚΑΪ.

«Πηγαίνοντας εκεί να βοηθήσουν από ό,τι έμαθα, ήρθε το κύμα το μεγάλο εκεί που δεν το περίμεναν, δεν φαινόταν ότι θα ήταν τόσο μεγάλο κύμα και τους πήρε και τους έριξε μέσα στο λιμάνι», δήλωσε για την τραγωδία.

«Η θάλασσα ανέβαινε πάνω στον μώλο»

Συγκλονιστική είναι και η μαρτυρία του ψαρά Θεοφάνη Δαμιανού, ο οποίος μίλησε στον Alpha για τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο λιμάνι:

«Ήταν μια μεγάλη κακοκαιρία γύρω στα 10 μποφόρ. Έκανε ζημιά στο λιμάνι μας. Έσπασε καμιά δεκαριά σκάφη. Πέταξε στη θάλασσα τρία – τέσσερα άτομα. Μαζί με αυτούς ήταν και ο άτυχος Ανδρέας (λιμενικός). Καβάλαγε τον μώλο η θάλασσα που ερχόταν από τις Σπέτσες. Μας πήρε το κύμα, έπεσα εγώ και ο γιος μου μέσα στη θάλασσα και ακόμη 2-3 άτομα. Μας πήρε το κύμα… ο λιμενικός έχασε τις αισθήσεις του, προφανώς χτύπησε στο κεφάλι του».