Το ερανιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Μεταξύ των διατάξεων που τίθενται είναι και η οριστική κατάργηση των σχολικών επιτροπών, στην οποία αντιτίθενται η αντιπολίτευση, η Διδασκαλική Ομοσπονδία, η Ανώτατη Συνομοσπονδία Γονέων Μαθητών και η ΚΕΔΕ, όπως καταδείχθηκε και στη διαδικασία ακρόασης φορέων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, όπου προηγήθηκε συζήτηση.

Οι σχολικές επιτροπές είχαν καταργηθεί για δήμους με λιγότερες από 100 σχολικές μονάδες και με το σημερινό νομοσχέδιο η κατάργηση επεκτείνεται και στους δήμους με περισσότερες από 100 σχολικές μονάδες.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, επέφερε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, νομοτεχνική βελτίωση και οι δαπάνες για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα εγγράφονται σε ξεχωριστούς κωδικούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν καθυστερήσεις που θα συνεπάγονταν διαγωνιστικές διαδικασίες των ΟΤΑ για το σύνολο των προμηθειών τους.