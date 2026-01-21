Από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη Μάνδρα Αττικής και συγκεκριμένα στο σημείο όπου είχε υποστεί καθίζηση το οδόστρωμα, στο ρέμα της Αγίας Αικατερίνης, επιχειρούσαν φορτηγά και μπουλντόζες. Σκοπός είναι η απομάκρυνση των φερτών υλικών στο ρέμα, που έρχονται από το βουνό για να μην δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει καταγραφεί κάτι ανησυχητικό στην περιοχή, αλλά οι φορείς είναι σε ετοιμότητα.

Να υπενθυμίσουμε ότι το Newsbeast ήταν στο συγκεκριμένο σημείο στις 8/12 και είχε καταγράψει το μέγεθος της καταστροφής στην πολύπαθη Μάνδρα.