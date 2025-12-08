Δεν έχουν περάσει λίγα 24ωρα από τη στιγμή που χείμαρροι έπληξαν τη δυτική Αττική. Η Μάνδρα, η Ελευσίνα και ο Ασπρόπυργος μετρούν ακόμη πληγές. Οι κάτοικοι είναι σε απόγνωση, καθώς είναι ξανά στο ίδιο έργο θεατές. Κάθε φορά που βλέπουν τον ουρανό να σκοτεινιάζει φοβούνται.

Του Λευτέρη Χ. Θεοδωρακόπουλου

Φοβούνται γιατί τις τελευταίες φορές είδαν τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια. Η σκηνή που μία γυναίκα είχε μείνει εγκλωβισμένη στο αυτοκίνητό της στη μέση του δρόμου έσφιξε τα στομάχια όλων. Τα ορμητικά νερά έφεραν ξανά στην επιφάνεια προβλήματα και παραλείψεις, ενώ δοκίμασαν σε μεγάλο βαθμό τις υποδομές. Το Newsbeast στο οδοιπορικό του κατέγραψε «σπασμένους» στα δύο (σαν τσιγαρόχαρτα) δρόμους, κολόνες να κρέμονται στον αέρα, σκουπιδότοπους δίπλα από φουσκωμένα ρέματα και πολίτες να προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν, προστατεύοντας τις περιουσίες τους από τους κινδύνους της επόμενης ημέρας.

Μάνδρα: Στο ρέμα της Αγίας Αικατερίνης άνοιξε ο δρόμος

Πρώτος σταθμός της αυτοψίας του Newsbeast η πολύπαθη Μάνδρα. Εκεί οι μνήμες είναι ακόμη νωπές από τη βιβλική καταστροφή του 2017 που πνίγηκαν μέσα στην πόλη 25 άνθρωποι. Αυτή τη φορά ο δρόμος που βρίσκεται στο ρέμα της Αγίας Αικατερίνης κόπηκε στα δύο από την ορμή των νερών που έπεφταν με μανία πάνω του.

Από θαύμα δεν θρηνήσαμε κάποιο θύμα, καθώς την ώρα της έντονης νεροποντής δεν πέρναγε κάποιο όχημα ή κάποιος άνθρωπος.

Σήμερα, όπως φαίνεται μέσα από τον φωτογραφικό φακό του Newsbeast, το σημείο δείχνει λειτουργικό: ο δήμος Μάνδρας απομάκρυνε τα σπασμένα κομμάτια της ασφάλτου και τα φερτά υλικά που ήταν διασκορπισμένα παντού.

Μέσα στη λάσπη οι δρόμοι

Οι δρόμοι στην περιοχή γέμισαν με λάσπη, ενώ οι κάτοικοι βγήκαν για να καθαρίσουν τα φερτά υλικά. Αν και δεν υπήρξαν πολύ σοβαρές ζημιές, το νερό έφτασε κοντά στο ένα μέτρο και το ρέμα άνοιξε, μπαίνοντας μέσα στην πόλη και προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Ελευσίνα: Μπάζα στον φουσκωμένο Σαρανταπόταμο

Στα όρια του είχε φθάσει ο Σαρανταπόταμος κατά τη διάρκεια της έντονης καταιγίδας, με τον κίνδυνο υπερχείλισης να θεωρείται πολύ πιθανός. Στους πολίτες εστάλη μήνυμα 112 για επιφυλακή.

Οι εικόνες από το ύψος του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής έδειχναν έναν αγριεμένο και φουσκωμένο ποταμό.

Το Newsbeast διέσχισε την οδό Γοργοποτάμου που είναι παράλληλη με την όχθη. Πολλά φερτά υλικά βρίσκονταν μέσα στο ποτάμι, αλλά ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν σωροί από σκουπίδια σε συγκεκριμένα σημεία.

Ασπρόπυργος: Ρέμα Αλατζά γεμάτο σκουπίδια

Ένα μικρό ρέμα πίσω από το κοιμητήριο Ασπροπύργου είχε υπερχειλίσει. Μέσα σε αυτό υπήρχαν πολλά σκουπίδια, ενώ δίπλα του υπήρχε παράνομη χωματερή.

Κατά την αυτοψία του Newsbeast, καταγράφηκαν σκουπίδια διάσπαρτα στο ρέμα και στη γύρω περιοχή.

Η υπόγεια διάβαση στη σχολή εμποροπλοιάρχων πλημμύρισε

Η υπόγεια διάβαση στη σχολή εμποροπλοιάρχων στον Σκαραμαγκά πλημμύρισε, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να μην μπορούν να φτάσουν στην άλλη πλευρά για να πάρουν το λεωφορείο την Πέμπτη και την Παρασκευή. Η κάμερα του Newsbeast κατέγραψε το σημείο, όπου ακόμη και ώρες μετά την κακοκαιρία υπήρχαν στάσιμα νερά στα λούκια.

Πρόκειται για ένα σημείο που φαίνεται να χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα, ώστε να μην βρεθεί ξανά σε αυτή την κατάσταση στο μέλλον.