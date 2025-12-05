Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι Αρχές στην Ελευσίνα καθώς λίγο μετά τις 09:00 ήχησε το 112 προειδοποιώντας τους κατοίκους των Ποντιακών για πιθανή υπερχείλιση του Σαρανταποτάμου εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Η ειδοποίηση σύμφωνα με το thriassio.gr αναφέρει ότι οι κάτοικοι πρέπει να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών, καθώς η συνεχόμενη βροχόπτωση μπορεί να αυξήσει τη στάθμη του νερού στον ποταμό.

Ειδικότερα, η κατάσταση κρίνεται ως ιδιαιτέρως ανησυχητική στην περιοχή βόρεια το Αεροδρομίου.

Η γειτονιά των Ποντιακών βρίσκεται κοντά σε σημεία όπου η ροή του ποταμού ενισχύεται σημαντικά όταν η κακοκαιρία πλήττει τον ορεινό όγκο. Για τον λόγο αυτό, οι κάτοικοι καλούνται να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία και να παρακολουθούν διαρκώς τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Συνεχής η επιτήρηση από τις Αρχές

Οι υπηρεσίες βρίσκονται ήδη σε επιφυλακή, παρακολουθώντας τη συμπεριφορά του ποταμού. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί κάποια εκκένωση, ωστόσο το μήνυμα του 112 δείχνει ότι η κατάσταση απαιτεί αυξημένη προσοχή, καθώς η κακοκαιρία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τι πρέπει να προσέξουν οι κάτοικοι

Οι Αρχές υπενθυμίζουν βασικές οδηγίες αυτοπροστασίας:

Αποφυγή μετακινήσεων κοντά σε ρέματα.

Παραμονή σε ψηλότερα σημεία του σπιτιού σε περίπτωση ανόδου της στάθμης.

Άμεση ενημέρωση από επίσημες πηγές.

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας θα καθορίσει τις επόμενες ώρες, με την Ελευσίνα να παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή.