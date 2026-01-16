Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Πρυτανείας πραγματοποιούν από νωρίς το πρωί φοιτητές και ακαδημαϊκοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η κινητοποίηση στρέφεται κατά της επιχειρούμενης αναθεώρησης του Εσωτερικού Κανονισμού, με τους διαμαρτυρόμενους να ζητούν την απόσυρση των προτεινόμενων διατάξεων.

Συγκεκριμένα, κεντρικό σημείο τριβής είναι η συνεδρίαση της Συγκλήτου με θέμα την αναθεώρηση του Άρθρου 2 του Οδηγού Χρηματοδότησης. Οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι στόχος είναι η απαλοιφή της διάταξης που μέχρι σήμερα απαγόρευε τη διεξαγωγή έρευνας για πολεμικούς σκοπούς, καθώς και τη χρηματοδότηση από διεθνείς στρατιωτικούς συνασπισμούς.

Με κεντρικό πανό «Όχι στην αναθεώρηση του οδηγού χρηματοδότησης του ΕΛΚΕ – Όχι στην έρευνα για το ΝΑΤΟ» και φωνάζοντας αντιπολεμικά συνθήματα, οι συγκεντρωμένοι στέλνουν μήνυμα κατά της εμπλοκής, όπως λένε, του ιδρύματος σε πολεμικούς σχεδιασμούς.

«Η επιστήμη μας να είναι όπλο κοινωνικής προόδου και όχι όπλο για να σφαγιάζονται οι λαοί»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, ο Κλέιντι Οσμάνι, Πρόεδρος του Συλλόγου Οικοτρόφων Νέων Φοιτητικών Εστιών και μέλος του ΔΣ των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, τόνισε:

«Βρισκόμαστε σήμερα έξω από την Πρυτανεία, καθώς η Σύγκλητος είναι να συνεδριάσει για να αλλάξει ο εσωτερικός κανονισμός του ΕΜΠ, ο οποίος μέχρι τώρα δεν επέτρεπε την πολεμική έρευνα στο Πολυτεχνείο και τη συνεργασία του με διεθνείς στρατιωτικούς συνασπισμούς, με το ΝΑΤΟ δηλαδή. Θέλουν να κάνουν, να βάλουν και να χώσουν πιο βαθιά το ΕΜΠ στα πολεμικά τους σχέδια».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε τη στάση των φοιτητών: «Εμείς παλεύουμε η επιστήμη μας να είναι όπλο κοινωνικής προόδου και όχι όπλο για να σφαγιάζονται οι λαοί. Γι’ αυτό και βρισκόμαστε σήμερα εδώ και δεν θα σταματήσουμε μέχρι να μην περάσει αυτό το έκτρωμα».

«Το Πολυτεχνείο δεν θα γίνει πολεμικό εργαστήρι»

Στο ίδιο μήκος κύματος και η δήλωση της Φιλάνθης Γκιώνη, Προέδρου του Φοιτητικού Συλλόγου Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ, η οποία κατήγγειλε την προσπάθεια αναδιαμόρφωσης του κανονισμού που εξασφάλιζε τον ειρηνικό χαρακτήρα της έρευνας.

«Αυτή τη στιγμή οι φοιτητικοί σύλλογοι του Πολυτεχνείου, μέσα από αποφάσεις από τα Διοικητικά τους Συμβούλια, το καταδικάζουν. Καταδικάζουν το ότι δεν θα αφήσουν το Πολυτεχνείο να γίνει πολεμικό εργαστήρι» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Φιλάνθη Γκιώνη πρόσθεσε: «Οι φοιτητές του Πολυτεχνείου δεν έχουν έρθει στο Πολυτεχνείο για να δουλέψουν για τους πολεμικούς τους σκοπούς… Σπουδάζουμε τη γνώση μας, αγαπάμε τη γνώση μας και τη μόρφωσή μας, για να την απλώνουμε σ’ όλο τον κόσμο, να τη χρησιμοποιούμε για την ευημερία του απλού κόσμου και του λαού και όχι για τα πολεμικά τους σχέδια».

Στο πλευρό των φοιτητών και το προσωπικό του ιδρύματος

Την αντίθεσή του εξέφρασε και το προσωπικό του ιδρύματος, σύμφωνα με το Orange Press. Ο Λυμπέρης Τσάμπρας, Πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού ΕΜΠ, μιλώντας στους συγκεντρωμένους, υπογράμμισε: «Προφανώς είναι έρευνα που δεν είναι για τις ανάγκες των εργαζομένων, ούτε του λαού μας… Είναι για τις ανάγκες του πολέμου, είναι για τις ανάγκες του πώς η χώρα ας πούμε να συμμετέχει σε κάθε τυχοδιωκτισμό του ΝΑΤΟ εκτός της Ελλάδας».