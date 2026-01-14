Η κυκλοφορία στο λεκανοπέδιο Αττικής ξεκίνησε με σοβαρά προβλήματα σήμερα, Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, καθώς πολλοί βασικοί δρόμοι εμφανίζουν μποτιλιάρισμα.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η κατάσταση με την κίνηση στον Κηφισό, όπου και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Περιστερίου έως τον κόμβο της Μεταμόρφωσης τα οχήματα κινούνται με πολύ αργό ρυθμό.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται επίσης στη Λεωφόρο Αθηνών (από τον Σκαραμαγκά έως το Χαϊδάρι), στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στις οδικές αρτηρίες προς το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις περίπου 20 λεπτών.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία από την Τροχαία:

Ρεύμα προς Αεροδρόμιο: 15’-20’ από Φυλής έως Κηφισίας, 10’-15’ στην έξοδο για Λαμία.

Ρεύμα προς Ελευσίνα: 5’-10’ από Πλακεντίας έως Κηφισίας, 5’-10’ στην έξοδο για Λαμία.

