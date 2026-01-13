Οι κτηνοτρόφοι που βρέθηκαν στο Μέγαρο Μαξίμου ζητούν ξεχωριστή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, τονίζοντας ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα και απαιτεί ειδική μεταχείριση, πέραν των γενικών συζητήσεων με τους αγρότες

Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Μπαλούκας πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων και Κτηνοτρφικών Συλλόγων Θεσσαλίας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δεσμεύτηκε να υπάρξει συνάντηση των κτηνοτρόφων μαζί του την ερχόμενη εβδομάδα, όπου θα συζητηθούν τα φλέγοντα ζητήματα του κλάδου, κυρίως το θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

«Έχουμε χιλιάδες θανατωμένα ζώα. Δεν αντέχουμε άλλο να χάνονται ζώα», ανέφερε ο κ. Μπαλούκας, ο οποίος ζήτησε να οργανωθεί η επιτροπή που αναμένουν εδώ και μήνες και η οποία θα πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να διαπραγματευτεί το εμβόλιο και τις συνέπειές του.

Στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν και οι αγρότες για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. «Σε καλό κλίμα η συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αναμένουμε τις προτάσεις της κυβέρνησης», δήλωσαν οι αγρότες, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση ασχολήθηκε με τα προβλήματά τους.

Στη συνάντηση φαίνεται να συμφωνήθηκε οι αγρότες να μην πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο, αλλά και ούτε το ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης,

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ θα υπάρξει και ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Επιπλέον, οι αγρότες θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη και στο ίδιο καθεστώς, εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί ένα χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ άλλων συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα:

1) Τεχνικά θέματα σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς

2) Ζητήματα μετάβασης της ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

3) Νέοι αγρότες

4) Επαγγελματική εκπροσώπηση αγροτών

5) Πράσινη μετάβαση

6) Ανάγκη αύξησης παραγωγικότητας

7) Νέα ΚΑΠ – πανελλαδικός διάλογος

8) Ανακατανομή πόρων στους έντιμους αγρότες – βασική και οικολογικά σχήματα

9) Διασύνδεση επιδότησης με παραγωγή – νέο μοντέλο

10) Κόστος παραγωγής – ρεύμα και πετρέλαιο – επικαιροποίηση μεθοδολογίας

11) Ενίσχυση μηδικης στις κόκκινες περιοχές

12) Ενίσχυση θερμοκηπίων

13) Υποδομές – αρδευτικά και αγροτικοί δρόμοι

14) Κλιματική αλλαγή – λειψυδρία

15) Εργάτες γης

16) ΕΛΓΑ – αλλαγή κανονισμού

17) Εκπαίδευση αγροτών

18) Αξιοποίηση ανεκμεταλλευτης αγροτικης γης

19) Τιμές φυτοφαρμάκων

20) Ευλογιά

«Η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματα των αγροτών»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε δήλωση μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, αναφέροντας:

«Η σημερινή, πολύ ουσιαστική και ειλικρινής συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών απ’ όλη τη χώρα νομίζω ότι άνοιξε έναν νέο δρόμο για τον πρωτογενή μας τομέα. Εξειδικεύτηκαν τα μέτρα που ήδη έχει πάρει η κυβέρνηση, έγιναν, επίσης, δεκτές ορισμένες νέες προτάσεις, όπως η διεύρυνση των δικαιούχων χαμηλής τιμής ρεύματος κι έγινε, επίσης, μία πρώτη προσέγγιση για μία παραγωγικότερη ανάταξη της αγροτικής πολιτικής μας συνολικά.

Θυμίζω ότι η μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ απέδωσε κιόλας τους πρώτους καρπούς, με την ολοκλήρωση όλων των φετινών ενισχύσεων, μάλιστα με ποσά μεγαλύτερα από τα περσινά, ενώ η δικαιότερη κατανομή τους εξασφάλισε πρόσθετα κονδύλια. Με αυτά τα πρόσθετα κονδύλια θα στηριχθούν, πλέον, καλλιέργειες με χαμηλές τιμές αλλά και οι κτηνοτρόφοι μας οι οποίοι «χτυπήθηκαν» από την ευλογιά. Αλλά όχι μόνο.

Επιπλέον, οι αγρότες μας θα έχουν το χαμηλότερο ηλεκτρικό τιμολόγιο στην Ευρώπη. Τώρα, στο ίδιο καθεστώς εντάσσονται και όσοι βρίσκονται σε ρύθμιση και επί έναν χρόνο αποδεικνύονται συνεπείς.

Επίσης, οι αγρότες μας πια δεν θα πληρώνουν Ειδικό Φόρο στο πετρέλαιο και από σήμερα ούτε τον ΦΠΑ αυτής της έκπτωσης.

Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ επιταχύνονται, ενώ, όπως συζητήθηκε και στη συνάντηση, θα υπάρξει μια ειδική πρόβλεψη για την απώλεια εισοδήματος στην παραγωγή φυτικών ζωοτροφών που επηρεάστηκαν αρνητικά από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση έδειξε μεγάλη ανοχή στις κινητοποιήσεις των αγροτών, αναγνωρίζοντας τα μεγάλα υπαρκτά προβλήματα. Γι’ αυτό, άλλωστε, ανταποκρίθηκε σε πολλά αιτήματά τους, ζητώντας, όμως, παράλληλα πάντα έναν ειλικρινή διάλογο, όπως τον διάλογο που κάναμε σήμερα.

Δυστυχώς, όμως, μια κομματική μειοψηφία επιμένει σε κάποια από τα μπλόκα, εκβιάζοντας ανοιχτά την κοινωνία.

Ωστόσο, ύστερα από 45 ημέρες αυτή η ταλαιπωρία δεν μπορεί να συνεχίζεται. Η κυβέρνηση εξάντλησε τις αντοχές της οικονομίας, στηρίζοντας τους αγρότες όσο ποτέ. Εξάντλησε, όμως, και τα όρια της κατανόησής της απέναντι σε έναν κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια. Άρα, δεν πρόκειται να ανεχθούμε ούτε εκβιασμούς, ούτε παρανομίες, ούτε παραλογισμούς. Και, ασφαλώς, δεν θα αδικήσουμε την υπόλοιπη κοινωνία.

Αυτή είναι η κατευθυνση που θα ακολουθήσει στο εξής και η κυβέρνηση, πιστή στην αλήθεια και στο αποτέλεσμα, με ανοιχτές πόρτες πάντα στον ώριμο και ειλικρινή διάλογο, όμως και ερμητικά κλειστές στο ψέμα, στον λαϊκισμό και σε κάθε είδους απειλές.

Αυτόν ακριβώς τον δρόμο έδειξε και η σημερινή παραγωγική συνάντηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας».