Άγριος καβγάς σημειώθηκε σε live μετάδοση μεταξύ του Ρίζου Μαρούδα, προέδρου της Ενωσης Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας και τους Χρήστου Τσιλιά, γραμματέα Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται πως ο πρώτος εκπροσωπεί μπλόκα αγροτών που δεν θα πάνε στη συνάντηση το μεσημέρι με τον πρωθυπουργό ενώ ο δεύτερος μπλόκα που θα πάνε.

Ειδικότερα, την αντίδραση του κ. Τσιλιά προκάλεσε το γεγονός ότι ο κ. Μαρούδας αρχικά γελούσε ακούγοντας τον να λέει «είμαστε 30 μπλόκα και συμβαίνει κάτι που δεν το περίμενα. Εδώ που είμαι έρχονται εκπρόσωποι από άλλα μπλόκα που θέλουν να πάρουν μέρος στον διάλογο» και στη συνέχεια σχολίασε «έρχονται κάτι πρόθυμοι από τα μπλόκα που εκπροσωπούν τον εαυτό τους, ούτε συντονιστική επιτροπή».

Ο έντονος διάλογος μεταξύ των αγροτών

Τσιλιάς: Δεν θα σχολιάσω τις ηλιθιότητες του Μαρούδα. Ο διάλογος έπρεπε να γίνει όταν τα μπλόκα ήταν στο πικ. Με τις επιλογές της πανελλαδικής έχουμε σχεδόν ξεφτιλιστεί. Δεν μπορεί να σε καλεί ο πρωθυπουργός και να μην πηγαίνεις σε διάλογο. Κάνουν σόου για τις φωτογραφίες και να κρατούν τον κόσμο στον δρόμο. Οι ακραίες κουβέντες πρέπει να σταματήσουν εδώ. Μέχρι πότε θα είναι έξω ο κόσμος;

Μαρούδας: Θα είμαστε έξω μέχρι να λυθούν τα προβλήματα.

Τσιλιάς: Ποια προβλήματα; Εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα, εσύ θες να ταλαιπωρείς τον κόσμο για να πάρει το κόμμα στου 0,5%. Σοβαρέψου επιτέλους.

Μαρούδας: Εμένα μου αρέσει ο κ. Τσιλιάς γιατί σε δύο λεπτά αποκαλύπτεται ο ρόλος του.

Τσιλιάς: Είσαι κομματικό στέλεχος και παίρνεις γραμμή. Γιατί δεν πας στον διάλογο;

Μαρούδας: Άρα το μπλόκο της Νίκαιας με 1.500 τρακτέρ είναι ΚΚΕ. Αποκαλύπτονται μόνοι τους σε ένα λεπτό.

Τσιλιάς: Όταν κάποιος θέλει να μιλήσει σοβαρά πάει σε διάλογο. Σόου δεν θα κάνει στα ΜΜΕ.

Μαρούδας: Δεν θα αντιπαρατεθώ σε αγρότη κα ειδικά σε αυτόν.

Ο Χρηστος Κέλλας, ο οποίος βρισκόταν στο στούντιο, παρενέβη, υποστηρίζοντας: «Ακούστε, κύριε Μαρούδα, και μου κάνει εντύπωση γιατί αυτά που λέτε θα τρίζουν τα κόκαλα του μακαρίτη του Βαγγέλη Μπούτα. Στο υπουργικό συμμετέχουν μόνο οι υπουργοί και είναι μόνο 20, δεν συμμετέχουν οι υφυπουργοί και οι αναπληρωτές. Είναι στοιχειώδες, και εσείς ως συνδικαλιστής με την εμπειρία σας θα έπρεπε να το ξέρετε πολύ καλά».

Ο κ. Μαρούδας ανέφερε στη συνέχεια: «Ο κ. Τσιλιάς θέλει συνάντηση με την κυβέρνηση εδώ και τρεις εβδομάδες. Ας πάνε, δεν μας ενδιαφέρει. Ο πρωθυπουργός ας συναντήσει όποιους θέλει, δεν μας αφορά αυτό. Εμείς ζητήσαμε συνάντηση με συγκεκριμένους όρους, που δεν έγιναν δεκτοί».

«Να απαντώ ποιοι είμαστε σε ποιον σε έναν εκπρόσωπο αγροτών που δεν έχει ΟΣΔΕ, που δεν έχει τρακτέρ στον δρόμο, που δεν είναι εκλεγμένος», είπε ο κ. Τσιλιάς, με τον κ. Μαρούδα να σχολιάζει: «Από βλακεία σε βλακεία το πας».

Διαφωνία μεταξύ αγροτών

Νωρίτερα το πρωί της Τρίτης, στο Mega μίλησε ο Γιάννης Βογιατζής, αγρότης από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών, το οποίο θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Το είχαμε προδιαγράψει, είχαμε πει κάποια στιγμή στην κορύφωση του αγώνα πρέπει να πάμε να δούμε επιτέλους τι μπορούμε να πάρουμε για τα δίκαια αιτήματά μας. Αυτά που διεκδικούμε είναι η αξιοπρέπειά μας, το εισόδημα που δεν υπάρχει και από εκεί και πέρα όλα τα αιτήματα που είναι περίπου κοινά για όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Πάμε σήμερα ενώπιος ενωπίω για να μπορέσουμε να δούμε τι μπορεί να πάρει ο καθένας».

Όταν ρωτήθηκε για τη διάσπαση, ο κ. Βογιατζής είπε: «Ρωτήστε κάποιους άλλους που έβαλαν βέτο ότι αν είμαστε εμείς αυτοί δεν μπαίνουν μέσα», με τον Κώστα Τζέλα από το μπλόκο της Καρδίτσας να απαντά: «Εμείς δεν βάλαμε κανένα βέτο, να πάτε, μπορούσατε να πάτε και μια εβδομάδα πριν».

«Περιμέναμε να είμαστε όλοι μαζί», απάντησε με τη σειρά του ο κ. Βογιατζής, ο οποίος στη συνέχεια ανέφερε ότι δεν έχουν να χωρίσουν σε τίποτα με τους άλλους αγρότες.

«Εμείς πήγαμε στις συνελεύσεις του, χωρίς να μας καλέσουν, εμείς τους καλέσαμε και δεν ήρθαν. Τι άλλο να κάνουμε;», συμπλήρωσε ο Γιώργος Βογιατζής από τα Πράσινα Φανάρια.

Ο κ. Τζέλας είπε, τότε: «Σας απαγόρευσε κανείς να έρθετε;».

Αναφορικά με το ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μπλόκων, ο αγρότης από τα Πράσινα Φανάρια δήλωσε: «Αν δείτε τον τελευταίο καιρό έχουν βάλει βέτο κάποιοι συνάδελφοι, που δεν τους ξέρω ποιοι είναι, ότι εμείς με αυτούς μες στον πρωθυπουργό δεν μπαίνουμε. Δεν ξέρω γιατί, ρωτήστε τους».

Ο κ. Τζέλας, παίρνοντας τον λόγο, σχολίασε: «Εμείς στην Πανελλαδική, είμαστε 60 μπλόκα. Βγάλαμε επιτροπή από τα μπλόκα από ποιον θα βγάλουμε; Ποιον δεν θέλαμε;». «Ποια ομάδα των 18;» σχολίασε ο κ. Τζέλας, όταν ο κ. Βογιατζής αναφέρθηκε στη δική τους πλευρά.