Ο χρόνος μετρά αντίστροφα, καθώς σήμερα, Τρίτη 13/1, το μεσημέρι και συγκεκριμένα στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνάντηση που θα διεξαχθεί στο Μαξίμου θα συμμετάσχει η δεύτερη επιτροπή των αγροτών που αποτελείται από εκπροσώπους των Πράσινων Φαναριών και έξι ακόμα μπλόκων.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν την άρνηση των αγροτών που εκπροσωπεί η Πανελλαδική Επιτροπή να προσέλθουν στον διάλογο και επισημαίνουν ότι η στάση αυτή δείχνει πως οι προθέσεις ορισμένων εκπροσώπων των μπλόκων «δεν αφορούσαν την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου». Όπως σημείωσαν δε, «όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση προσέρχεται στον διάλογο», ενώ υπενθύμισαν ότι η τελευταία πρόσκληση της κυβέρνησης απευθύνθηκε χθες, Δευτέρα 12/1, το απόγευμα και περιλάμβανε δύο ξεχωριστά ραντεβού, καθώς δεν κατέστη δυνατή η συγκρότηση ενιαίας επιτροπής εκπροσώπησης.

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως ο διάλογος «γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς και όχι για να εξυπηρετηθούν προσωπικές επιλογές ή κομματικές σκοπιμότητες των λίγων», προσθέτοντας ότι «κυβέρνηση και κοινωνία δεν έχουν άλλο χρόνο για εκείνους που θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική».

Τι λένε οι αγρότες που αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Οι αγρότες, οι οποίοι συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή και αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν στη συνάντηση, μετά την ολοκλήρωση συσκέψεων στα μπλόκα της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Καρδίτσας, τονίζουν πως η εν λόγω απόφαση ελήφθη λόγω διαφωνιών για τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης, ενώ προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η κυβέρνηση ζήτησε να κατατεθούν δύο διακριτές συνθέσεις εκπροσώπων, έως 20 άτομα η καθεμία, αντί της πρότασης της Πανελλαδικής για μία 25μελή επιτροπή αγροτών και μία 10μελή επιτροπή κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.

Τι συμβαίνει στα μπλόκα

Στην Αιτωλοακαρνανία, οι αγρότες που συνεδρίασαν στην περιοχή του Αγγελόκαστρου αποφάσισαν μπλόκο επ’ αόριστον. Σύμφωνα με την απόφασή τους θα παραμείνουν στα διόδια του Αγγελόκαστρου, επιτρέποντας τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, ενώ παράλληλα εξετάζονται περαιτέρω μορφές κινητοποιήσεων, όπως κλείσιμο παραδρόμων και μηχανοκίνητες πορείες στο κέντρο του Αγρινίου.

Στη Δυτική Μακεδονία, οι αγρότες του μπλόκου στην Μπάρα Σιάτιστας αποφάσισαν να μην μεταβούν στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε εκ νέου αποκλεισμός της Εγνατίας Οδού για όλα τα οχήματα από σήμερα, Τρίτη, στις 12.00 το μεσημέρι, καθώς και κλείσιμο του παραδρόμου της παλαιάς εθνικής οδού Κοζάνης-Καστοριάς για τα φορτηγά, από τις 13.00 έως τις 15.00.

Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα πήραν την απόφαση για αποκλεισμό του μεθοριακού σταθμού για τα φορτηγά επ’ αόριστον, από σήμερα στις 12:00, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Όπως προβλέπεται στην απόφαση, σε ορισμένα χρονικά διαστήματα θα προχωρούν και σε αποκλεισμό για τα ΙΧ οχήματα, με την κατάσταση να επανεκτιμάται καθημερινά.

Τέλος στη Μεσσηνία, το τοπικό μπλόκο, μετά από συνέλευση, αποφάσισε να συνταχθεί με τα υπόλοιπα πανελλαδικά μπλόκα και να μην συμμετάσχει στον διάλογο με την κυβέρνηση, εκφράζοντας διαφωνία με τους όρους που τίθενται. Για τις επόμενες ημέρες προγραμματίζονται συνολικές και συλλογικές αποφάσεις σε πανελλαδικό επίπεδο για την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.