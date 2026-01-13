Η συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει με τα περισσότερα μπλόκα των αγροτών, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ. «Επειδή έχω μια πρώτη εικόνα για τους ανθρώπους που θα έρθουν, θα είναι αρκετά αντιπροσωπευτική σε σχέση με τις περιοχές. Έως τώρα Πανθεσσαλική Ομοσπονδία Κτηνοτρόφων, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων για τα ζώα που θανατώθηκαν, Πράσινα Φανάρια, Αλεξάνδρεια, Μικροθήβες, Κερδύλια, Σκύδρα, Αιγίνιο, Λεχαινά, Μπράλος, Κάτω Αχαΐα, Συνεταιρισμός και Κόμβος Κιάτου και Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Φαιστού, αντιπρόσωπος Συντονιστικού Νομού Ηρακλείου και Ιεράπετρα», είπε.

«Είναι δηλαδή από αρκετές περιοχές και ενδεχομένως να προστεθούν εκείνη την ώρα κι άλλοι εκπρόσωποι», πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διευκρινίζοντας ότι αναφέρεται στο ραντεβού που θα διεξαχθεί στις 15:00, όπου στην πραγματικότητα θα εξειδικευτούν τα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί από την προηγούμενη εβδομάδα.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς πως η κυβέρνηση επιχείρησε να αλλοιώσει τη σύνθεση των συναντήσεων, ο κ. Μαρινάκης σχολίασε: «Δεν στέκει σε οποιαδήποτε λογική αυτή η αιτίαση, για άλλη μια φορά είναι προφανές μια μικρή μειοψηφία όχι των αγροτών συνολικά. Αυτοί που πυρπολούν για τρίτη φορά μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι που δεν έρχονται στον διάλογο για ακόμα μια φορά. Αναφέρομαι σε αυτούς που υποκινούν αυτές τις αντιδράσεις. Στο τέλος της ημέρας αυτός που δεν έρχεται να συζητήσει αυτά τα οποία ζητάει, φαίνεται δεν έχει και πολλά επιχειρήματα».

Παράλληλα, επανέλαβε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει «ίσως και στη νιοστή» τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας σε πράξεις παράνομες, όπως το κλείσιμο των δρόμων. «Αυτοί που έχουν παραπάνω δίκαιο να φωνάζουν είναι όσοι αγρότες δεν είναι στα μπλόκα και όσοι δεν είναι αγρότες. Αυτοί ταλαιπωρήθηκαν περισσότερο από όλους και τους οφείλουμε ως κράτος συνολικά μια συγγνώμη».

«Σε καμία πολιτεία δεν μπορεί το κράτος να ρυμουλκήσει τρακτέρ. Αυτός είναι και ο λόγος που προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο – δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω – τα αιτήματά τους. Διότι κι ο φούρναρης θέλει φτηνό ρεύμα, και ο κρεοπώλης θέλει φτηνό ρεύμα, και ο βιοτέχνης θέλει φτηνό ρεύμα και όλοι θέλουν φτηνό ρεύμα, αλλά δεν έχουν τρακτέρ να πάνε να κλείσουν τον δρόμο. Ήρθε η στιγμή αν συνεννοηθούμε πως το να κόβεις την Ελλάδα στα δυο μετά από τόση ικανοποίηση αιτημάτων είναι κάτι παράνομο που απλά και μόνο οι Αρχές πρέπει να επιληφθούν».

Ερωτηθείς, μάλιστα, αν η Αστυνομία θα επέμβει σε περίπτωση που κλείσουν οι δρόμοι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως είναι υποχρέωση των Αρχών και της Δικαιοσύνης, με τον τρόπο που κρίνουν, να παρέμβουν χωρίς ακρότητες, όπως προβλέπει ο νόμος. «Χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος αν κλείσουν οι δρόμοι», όπως είπε.

«Εγώ δεν ξέρω κανέναν από το Μαξίμου να πήρε κανέναν κύριο Ανεστίδη», συνέχισε αμέσως μετά. «Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να συνομιλεί με ανθρώπους που αναποδογυρίζουν περιπολικά, ούτε με αυτούς που ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ο βασικός λόγος για τον οποίον οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους».

«Να καταλάβει αυτή η μειοψηφία- σίγουρα είναι και το ΚΚΕ- ότι το 2026 δεν είναι 1996 ούτε 2006. Πάνε οι εποχές των γενικών συνελεύσεων, ο κόσμος πρέπει να πάει μπροστά. Η κυβέρνηση θα κριθεί και από αυτό», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ποιοι αγρότες θα πάνε στο Μαξίμου και ποιοι όχι

Σημειώνεται πως σήμερα, Τρίτη 13/1, το μεσημέρι και συγκεκριμένα στις 15:00, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στη συνάντηση που θα διεξαχθεί στο Μαξίμου θα συμμετάσχει η δεύτερη επιτροπή των αγροτών που αποτελείται από εκπροσώπους των Πράσινων Φαναριών και έξι ακόμα μπλόκων.

Κυβερνητικές πηγές τονίζουν την άρνηση των αγροτών που εκπροσωπεί η Πανελλαδική Επιτροπή να προσέλθουν στον διάλογο και επισημαίνουν ότι η στάση αυτή δείχνει πως οι προθέσεις ορισμένων εκπροσώπων των μπλόκων «δεν αφορούσαν την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού κόσμου». Όπως σημείωσαν δε, «όποιος πιστεύει στο δίκαιο των αιτημάτων του και σε κάποια λύση προσέρχεται στον διάλογο», ενώ υπενθύμισαν ότι η τελευταία πρόσκληση της κυβέρνησης απευθύνθηκε χθες, Δευτέρα 12/1, το απόγευμα και περιλάμβανε δύο ξεχωριστά ραντεβού, καθώς δεν κατέστη δυνατή η συγκρότηση ενιαίας επιτροπής εκπροσώπησης.

Οι ίδιες πηγές τόνιζαν πως ο διάλογος «γίνεται για να δοθούν λύσεις στους πολλούς και όχι για να εξυπηρετηθούν προσωπικές επιλογές ή κομματικές σκοπιμότητες των λίγων», προσθέτοντας ότι «κυβέρνηση και κοινωνία δεν έχουν άλλο χρόνο για εκείνους που θέλουν να συνεχίσουν την επαναστατική γυμναστική».

Οι αγρότες, οι οποίοι συντάσσονται με την Πανελλαδική Επιτροπή και αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν στη συνάντηση, μετά την ολοκλήρωση συσκέψεων στα μπλόκα της Νίκαιας, των Μαλγάρων και της Καρδίτσας, τονίζουν πως η εν λόγω απόφαση ελήφθη λόγω διαφωνιών για τη σύνθεση των επιτροπών εκπροσώπησης, ενώ προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η κυβέρνηση ζήτησε να κατατεθούν δύο διακριτές συνθέσεις εκπροσώπων, έως 20 άτομα η καθεμία, αντί της πρότασης της Πανελλαδικής για μία 25μελή επιτροπή αγροτών και μία 10μελή επιτροπή κτηνοτρόφων, αλιέων και μελισσοκόμων.