Όλα είναι έτοιμα στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνάντηση του πρωθυπουργού με εκπροσώπους από μπλόκα αγροτών από όλη τη χώρα. Συνολικά 25 εκπρόσωποι των μπλόκων και των οργανώσεων που τάχθηκαν υπέρ του διαλόγου θα συμμετάσχουν στη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις 15:00 στο Μαξίμου, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

Όπως φαίνεται από τη σύνθεση, η εκπροσώπηση είναι αντιπροσωπευτική από όλη τη χώρα. Συνολικά οι εκπρόσωποι των αγροτών που θα δουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη είναι από 14 μπλόκα και άλλες οργανώσεις, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και ορισμένοι που ήταν στο μέτωπο του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου.

Αναλυτικά η λίστα:

1. Τσίλιας Χρήστος, γραμματέας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης

2. Λιολιόπουλος Αναστάσιος, πρόεδρος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

3. Βόλκος Νίκος, μέλος ΑΣΓ Δ. Αλεξάνδρειας

4. Τόπης Αθανάσιος, μέλος Α.Σ. Αλεξάνδρειας

5. Διαμαντόπουλος Αδαμάντιος, πρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

6. Παναγής Ιωάννης, αντιπρόεδρος Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου

7. Παπαδόπουλος Γεώργιος, πρόεδρος Α.Σ. Δήμου Πέλλας

8. Δημητριάδης Νίκος, μέλος ΑΣ Δ. Σκύδρας

9. Τοπαλίδης Στέφανος, πρόεδρος ΑΣ Δ. Σκύδρας

10. Μπαλούκας Δημήτρης, πρόεδρος Πανθεσσαλικής Ομοσπονδίας Κτηνοτρόφων

11. Παπακωστούλης Θεόδωρος, ΑΣ πρ. Δ. Πλατυκάμπου

12. Μπατρακούλης Αντώνης, μέλος ΑΣ Δ. Πλατυκάμπου

13. Παρλάντζας Νίκος, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων των οποίων το ζωικό κεφάλαιο θανατώθηκε στο πλαίσιο μέτρων βιοασφάλειας

14. Καλόγερος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος κτηνοτρόφων Μαγνησίας

15. Πάντζιος Χρήστος, αγρότης, Μικροθήβες

16. Παπαθανασίου Αναστασία, νέα αγρότισσα, Μικροθήβες

17. Παλιούρας Γεώργιος, πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας

18. Δημούλιας Ιωάννης, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιάτου, επικεφαλής αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

19. Λέγγας Μάρκος, πρόεδρος Αγροτικού Συνεταιρισμού Οργάνωσης Παραγωγών Πήγασος Αγροδιατροφή, μέλος Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα αγροτικών κινητοποιήσεων στον κόμβο Κιάτου

20. Σπυρόπουλος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Α.Σ. Δυτικής Αχαΐας

21. Τσίλιας Δημήτριος, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών

22. Ορφανουδάκης Μανώλης, πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Δήμου Φαιστού και αντιπρόεδρος συντονιστικής Ν. Ηρακλείου

23. Γαϊτάνης Γιάννης, πρόεδρος αγροτικού συλλόγου Δήμου Ιεράπετρας

24. Καββουσανάκης Μανώλης, ταμίας αγροτικού συλλόγου Ιεράπετρας με εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση πέντε αγροτικών συλλόγων Κρήτης

25. Φασομυτάκης Γιάννης, εκπρόσωπος αγροτικού συλλόγου νότιας Κρήτης

Νωρίτερα σήμερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και απαντώντας στους ισχυρισμούς πως η κυβέρνηση επιχείρησε να αλλοιώσει τη σύνθεση των συναντήσεων, σχολίασε: «Δεν στέκει σε οποιαδήποτε λογική αυτή η αιτίαση, για άλλη μια φορά είναι προφανές μια μικρή μειοψηφία όχι των αγροτών συνολικά. Αυτοί που πυρπολούν για τρίτη φορά μια συνάντηση με τον πρωθυπουργό είναι κάποιοι κομματικά εγκάθετοι που δεν έρχονται στον διάλογο για ακόμα μια φορά. Αναφέρομαι σε αυτούς που υποκινούν αυτές τις αντιδράσεις. Στο τέλος της ημέρας αυτός που δεν έρχεται να συζητήσει αυτά τα οποία ζητάει φαίνεται δεν έχει και πολλά επιχειρήματα».

Παράλληλα, επανέλαβε πως η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει «ίσως και στη νιοστή» τα όρια των αντοχών και της ανεκτικότητας σε πράξεις παράνομες, όπως το κλείσιμο των δρόμων. «Αυτοί που έχουν παραπάνω δίκαιο να φωνάζουν είναι όσοι αγρότες δεν είναι στα μπλόκα και όσοι δεν είναι αγρότες. Αυτοί ταλαιπωρήθηκαν περισσότερο από όλους και τους οφείλουμε ως κράτος συνολικά μια συγγνώμη».

«Σε καμία πολιτεία δεν μπορεί το κράτος να ρυμουλκήσει τρακτέρ. Αυτός είναι και ο λόγος που προβάλλουν με αυτόν τον τρόπο -δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω- τα αιτήματά τους. Διότι κι ο φούρναρης θέλει φτηνό ρεύμα, και ο κρεοπώλης θέλει φτηνό ρεύμα, και ο βιοτέχνης θέλει φτηνό ρεύμα και όλοι θέλουν φτηνό ρεύμα, αλλά δεν έχουν τρακτέρ να πάνε να κλείσουν τον δρόμο. Ήρθε η στιγμή να συνεννοηθούμε πως το να κόβεις την Ελλάδα στα δυο μετά από τόση ικανοποίηση αιτημάτων είναι κάτι παράνομο, που απλά και μόνο οι Αρχές πρέπει να επιληφθούν».

Ερωτηθείς, μάλιστα, αν η Αστυνομία θα επέμβει σε περίπτωση που κλείσουν οι δρόμοι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε πως είναι υποχρέωση των Αρχών και της Δικαιοσύνης, με τον τρόπο που κρίνουν, να παρέμβουν χωρίς ακρότητες, όπως προβλέπει ο νόμος. «Χωρίς την Αστυνομία δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος αν κλείσουν οι δρόμοι», όπως είπε.

«Εγώ δεν ξέρω κανέναν από το Μαξίμου να πήρε κανέναν κύριο Ανεστίδη», συνέχισε αμέσως μετά. «Ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να συνομιλεί με ανθρώπους που αναποδογυρίζουν περιπολικά, ούτε με αυτούς που ελέγχονται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ο βασικός λόγος για τον οποίον οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους».

«Να καταλάβει αυτή η μειοψηφία -σίγουρα είναι και το ΚΚΕ- ότι το 2026 δεν είναι 1996 ούτε 2006. Πάνε οι εποχές των γενικών συνελεύσεων, ο κόσμος πρέπει να πάει μπροστά. Η κυβέρνηση θα κριθεί και από αυτό», συμπλήρωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.