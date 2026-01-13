Στη φυλακή βρίσκεται ο 54χρονος από τη Μεσαρά της Κρήτης, ο οποίος κατηγορείται ότι βίασε την 24χρονη και τη 15χρονη κόρη του, καθώς, αν και οδηγήθηκε τη Δευτέρα ενώπιον της Ανακρίτριας Ηρακλείου, δεν έπεισε και προφυλακίστηκε.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισής του, ο 54χρονος πατέρας, που αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, και την κατηγορία περί βιασμού ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατά την απολογία του αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και τις πράξεις που του αποδίδονται. Μάλιστα, επισήμαναν ότι η απόφαση για να κριθεί προσωρινά κρατούμενος σταθμίστηκε στο ότι δεν είχαν τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA του παιδιού που γέννησε η 24χρονη και δόθηκε για υιοθεσία.

Υπενθυμίζεται ότι η 42χρονη σύζυγός του 54χρονου και μητέρα των παιδιών αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους την Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, μετά την απολογία της, η οποία επίσης αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες.

Σε δηλώσεις του μέσα από τη φυλακή, ο 54χρονος χαρακτήρισε τη μήνυση ψευδή, υποστηρίζοντας πως «η αλήθεια θα αποδειχθεί με τα αποτελέσματα του DNA». Παράλληλα, έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών.

Συγκεκριμένα, είπε για τον γιο του: «Μας ζητούσε συνεχώς χρήματα και μας εκβίαζε ότι θα μας καταστρέψει. Το ίδιο έκανε και η νύφη μας», υποστηρίζει, επιμένοντας πως οι καταγγελίες που οδήγησαν στην προφυλάκισή του δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ο 54χρονος δηλώνει συντετριμμένος για την κράτησή του, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να δεχθεί πως βρίσκεται στη φυλακή για πράξεις που, όπως λέει, δεν έχει διαπράξει: «Είναι αμαρτία να βρίσκομαι και να παραμείνω στη φυλακή για κάτι που δεν έκανα. Είμαι αθώος και αυτό θα αποδειχθεί», αναφέρει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι από την πρώτη στιγμή ζητά τη διενέργεια εξέτασης DNA, την οποία θεωρεί καθοριστική για την υπόθεση.

Στην ίδια συνέντευξη, ο κατηγορούμενος αναφέρεται και στον τρόπο με τον οποίο μεγάλωσαν τα παιδιά του, κάνοντας λόγο για δύσκολες συνθήκες ζωής και συνεχή εργασία: «Κάναμε τα πάντα για να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, δουλεύοντας συνέχεια», σημειώνει, ενώ παραδέχεται ότι για τις μικρότερες κόρες «δεν έγιναν όλα σωστά», αποδίδοντας ευθύνες τόσο στον ίδιο και τη σύζυγό του όσο και στις κοινωνικές υπηρεσίες στις οποίες, όπως λέει, είχαν απευθυνθεί.

Παρά τα όσα έχουν προηγηθεί, δηλώνει ότι εξακολουθεί να αγαπά τα παιδιά του: «Είναι παιδιά μου και τα αγαπώ», αναφέρει.