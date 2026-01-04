Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις έξι το απόγευμα στη συμβολή των οδών Στησιχόρου και Βασιλέως Γεωργίου Β’ λόγω καπνών που άρχισαν να εξέρχονται από κτίριο.

Σύντομα διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για το κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Γραμματείας της Προεδρίας της Δημοκρατίας (πρόκειται για κτίριο εκτός του συγκροτήματος, σε άλλο οικοδομικό τετράγωνο, στην πίσω πλευρά του Μεγάρου και δίπλα από την πρεσβεία της Τουρκίας) γι’ αυτό και σήμανε συναγερμός.

Αστυνομικοί έκλεισαν τη Βασιλέως Γεωργίου και τη Στησιχόρου ενώ στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Το συμβάν επρόκειτο για μικρή εστία πυρκαγιάς σε χώρο αποθήκευσης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, στο υπόγειο του κτιρίου, δίπλα από τον καυστήρα.

Οι πυροσβέστες έθεσαν το συμβάν υπό μερικό έλεγχο γύρω στις 18:30.