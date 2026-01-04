Ξεκίνησε η πανελλαδική συνέλευση των αγροτικών μπλόκων, στα Νέα Μάλγαρα, πέντε λεπτά πριν από τις 13:00 το μεσημέρι της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου.

Εκπρόσωποι από τουλάχιστον 50 μπλόκα σε όλη την Ελλάδα γέμισαν το Πολιτιστικό Κέντρο Μαλγάρων και είναι έτοιμοι να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους ώστε να αυξήσουν την πίεση στην κυβέρνηση για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Αναμεσα στα ενδεχόμενα που εξετάζονται, όπως αναφέρει το thesspost.gr είναι και η επιβολή 48ωρου γενικού μπλακ άουτ, με αποκλεισμούς δρόμων και παραδρόμων αλλά και να προχωρήσουν σε μεγάλη κάθοδο με τα τρακτέρ τους στο κέντρο της Αθήνας.

Υπενθυμίζεται ότι στην ανακοίνωση-κάλεσμά της για την πανελλαδική σύσκεψη, η επιτροπή των μπλόκων επεσήμανε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Καλούμε τα μπλόκα, με αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, να συμμετάσχουν στη νέα πανελλαδική σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Γενάρη και ώρα 12 το μεσημέρι, στα Μάλγαρα, προκειμένου να συζητήσουμε την κλιμάκωση του αγώνα μας, τις περαιτέρω κινήσεις μας. Το λέμε ακόμα μια φορά: Πίσω δεν πρόκειται να κάνουμε. Με σκυμμένο το κεφάλι δεν πρόκειται ν’ αποχωρήσουμε. Δεν ξεπουλιόμαστε. Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης».

Κλειστός ο κόμβος της Αρχαίας Νεμέας

Στον κόμβο της Αρχαίας Νεμέας συγκεντρώνονται αγρότες της περιοχής, προχωρώντας σε κινητοποιήσεις με αιχμή το κλείσιμο της εθνικής οδού. Η δράση γίνεται σε κοινό μέτωπο με αγρότες από την Νεμέα, Στιμάγκα, την Αργολίδα και τη Βόχα, κλιμακώνοντας τις πιέσεις προς την Πολιτεία για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχουν γίνει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφάλεια οδηγών και διαδηλωτών. Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις, εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους, υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας τους αφορά όχι μόνο τους ίδιους αλλά και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής στην περιοχή.

Η κατάσταση στα μπλόκα

Στο μπλόκο της Νίκαιας, όπου αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 34η ημέρα, καταγράφεται πρόθεση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους τους, μεταξύ των προτάσεων που συζητούνται περιλαμβάνεται και 48ωρη παύση δραστηριοτήτων μετά τα Θεοφάνια, με την επισήμανση ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν όσο κριθεί αναγκαίο.

Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης χαρακτηρίζουν μονόδρομο τη συνέχιση των κινητοποιήσεών τους. Προς το παρόν τα διόδια των Μαλγάρων παραμένουν ανοικτά, αυτό όμως τις επόμενες ημέρες θα εξαρτηθεί από την απόφαση της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής.

Στην Αχαΐα, οι αγρότες συζητούν για ευρείας κλίμακας κινητοποιήσεις. «Θα προχωρήσουμε μέσα στον ιστό της πόλης, λιμάνια, Περιφέρεια, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες», δηλώνουν. Παράλληλα, το μεσημέρι του Σαββάτου, έκλεισαν την περιμετρική οδό της Πάτρας, δείχνοντας ότι σκληραίνουν τη στάση τους.

Οι αγρότες της Βοιωτίας περιμένουν τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης, μιλώντας για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων, αν και ανάμεσά τους υπάρχουν αρκετές φωνές που ζητούν να προχωρήσει κάποια στιγμή ο διάλογος.

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

Στη Θήβα, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής, στο μεν ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 100,268 χιλιομετρική θέση του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ (Α/Κ Στρατοπέδου) έως την 75,525 χ/θ του αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας), στο δε ρεύμα προς Θεσσαλονίκη από την 75,525 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Ριτσώνας) έως την 115 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου).

Στο Κάστρο Βοιωτίας, διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα από την 125,770η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Μαρτίνου) έως την 114,815η χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ (Α/Κ Κάστρου), ενώ στο ρεύμα προς Θεσ/νίκη, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του αυτ/μου ΑΘΕ.

Στη Λαμία, (203ο χιλιόμετρο, ανισόπεδος κόμβος Μπράλου), διακοπή κυκλοφορίας και εκτροπή αυτής επί τόπου από τις εισόδους-εξόδους του Α/Κ Μπράλου (203,065 χ/θ αυτ/μου ΑΘΕ) και στα δύο ρεύματα πορείας.